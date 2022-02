Silvio Berlusconi e Marta Fascina, bacio allo stadio/ Video: “è tornato il bomber…”

Alla fine è andata meglio a lui che al Monza. Ci riferiamo a Silvio Berlusconi, presente al Brianteo (noto come U-Power Stadium) per la sfida tra la sua squadra e il Pisa, che alla fine ha vinto 2 a 1. Proprio lui si è preso la scena quando la sua squadra ha sbloccato la partita col gol del momentaneo vantaggio. Dopo la rete di Mattia Valoti, infatti, Berlusconi si è lasciato andare ai festeggiamenti. Con lui la fidanzata Marta Fascina, che gli ha stampato un tenero bacio sulle labbra.

Tutto davanti ad un imbarazzato Adriano Galliani che quando si è reso conto che la donna voleva scambiare una romantica effusione con il compagno ha spostato subito lo sguardo focalizzandosi su quanto accadeva in campo. Il simpatico (e tenero) siparietto è stato ripreso dalle telecamere di Sky Sport, che hanno riproposto le immagini diventate poi virali sui social, dove si sprecano commenti del tipo «è tornato il bomber». Di sicuro quelle attenzioni non possono che far bene a Berlusconi, il quale tra l’altro è apparso in buone condizioni in tribuna.

BERLUSCONI, SECONDO SABATO ALLO STADIO

L’esultanza romantica di Silvio Berlusconi e Marta Fascina ha fatto il giro del web, ma purtroppo per lui la partita è terminata con una sconfitta del Monza, di cui è proprietario, al termine della quale non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Resta, dunque, il post social pubblicato dallo stesso ex premier: «Ogni promessa è debito: Sono tornato a vedere il mio Monza!». Si tratta del secondo sabato consecutivo allo stadio per Berlusconi, in tribuna d’onore col fratello Paolo, presidente del Monza, e Adriano Galliani, amministratore delegato della società brianzola.

Con loro appunto Marta Fascina, compagna e deputata di Forza Italia, poi la senatrice azzurra Licia Ronzulli e l’amministratore delegato di Fininvest Danilo Pellegrino. La sua presenza ancora una volta allo stadio potrebbe scatenare nuove polemiche, visto che la settimana scorsa il pm Rosario Ferracane aveva evidenziato che Berlusconi non si è presentato in tribunale per motivi di salute.





