Silvio Berlusconi e Marta Fascina, quand’è il matrimonio simbolico/ Location e ospiti

Sabato 19 marzo, per Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina sarà un giorno speciale. La coppia, infatti, si giurerà amore eterno con un matrimonio simbolico che si svolgerà a Villa Gernetto, a Lesmo, in piena Brianza. Sarà un ricevimento sobrio a cui parteciperanno amici e parenti per celebrare l’amore tra Berlusconi e la compagna 32enne che non ha voluto cambiare la data nonostante amici e parenti, a causa della situazione internazionale, le avessere chiesto di scegliere un’altra data. Il non matrimonio, tuttavia, ci sarà e saranno circa una sessantina gli invitati che parteciperanno.

Berlusconi e Marta Fascina, "nozze" ad Arcore il 19 marzo/ La verità sulla festa

Al matrimonio simbolico con cui Berlusconi e Marta Fascina dovrebbero partecipare anche i figli dell’ex Cavaliere anche secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero, qualche figlio potrebbe non essere presente per alcuni impegni.

Silvio Berlusconi e Marta Fascino, tutti gli ospiti del matrimonio simbolico

La cerimonia con cui sarà celebrato l’amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina sarà una cerimonia all’americana, ma non mancheranno gli ospiti illustri che parteciperanno ad un banchetto sobrio e con poco sfarzo. Tra gli invitati ci saranno Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani e Licia Ronzulli, che – stando alle prime indiscrezioni – avrà il compito di officiare l’unione.

Rumors L'Espresso/ Iervolino fa il "Berlusca" e mette Paolo Madron come direttore

I due innamorati si scambieranno delle fedi Damiani e festeggeranno il loro amore con le persone amiche Sarà un matrimonio simbolico, dunque, quello tra l’ex Cavaliere e Marta Fascina che, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe accontentata di un matrimonio simbolico. Per sabato 19 marzo, dunque, è tutto pronto a Villa Gernetto.

LEGGI ANCHE:

Berlusconi e Marta Fascina: "Nessun matrimonio"/ "Tra noi rapporto solido e profondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA