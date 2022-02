Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sposano?/ Libero: “Annuncio imminente”

Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono pronti a convolare a nozze. La notizia campeggia sulla prima pagina del quotidiano “Libero” in edicola oggi, martedì 22 febbraio 2022, e muove i suoi passi dal bacio che il Cavaliere e la sua dolce metà si sono recentemente scambiati a favor di telecamere sulla tribuna dello stadio “Brianteo” di Monza, sotto lo sguardo del fido Galliani. Secondo quanto riportato nell’articolo a firma di Salvatore Dama, “dalle parti di Arcore sta circolando una voce, che ad alcuni piace e allarma altri: Silvio e Marta avrebbero intenzione di sposarsi, cioè di dare un riconoscimento formale (e simbolico) a un’unione more uxorio che va avanti da più di due anni”.

Il punto è un altro: quel bacio va interpretato come un semplice gesto d’affetto o davvero qualcosa sta bollendo in pentola? A detta di “Libero”, Marta Fascina è “discreta ed elegante, la first lady che è mancata al fianco dell’ex premier quando ne avrebbe avuto bisogno. Caratteristiche, queste, che hanno reso Fascina particolarmente amata in famiglia. Benevolenza negata ad altre ex in passato. Insomma, circola questa voce di un annuncio imminente, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni o mai. Dipende dalla resistenza dei figli di Veronica Lario e dal potere di persuasione di quelli del ‘Silvio, lascia perdere'”.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA SI SPOSANO? I MATRIMONI FALLITI DEL CAVALIERE

Sulla possibilità che Silvio Berlusconi convoli a nozze con Marta Fascina, alcuni fedelissimi del Cavaliere starebbero cercando di dissuaderlo, rammentandogli i precedenti fallimenti coniugali. I primi fiori d’arancio con Carla Dall’Oglio sfiorirono nel 1985, complice la frequentazione tra il leader di Forza Italia e Veronica Lario, con la quale si sposò nel dicembre 1990. La crisi irreversibile prese il via nel 2009, quando la donna si lamentò pubblicamente dello stile di vita “libertino” del marito e, da quel momento, si spalancarono le porte del divorzio, concretizzatosi nel 2020.

Recentemente, Silvio Berlusconi ha anche posto fine alla sua storia d’amore con la fidanzata Francesca Pascale, lasciata con un comunicato stampa di FI diffuso nel marzo 2020. “Libero” ricorda che da alcuni mesi il Cavaliere aveva dato in comodato d’uso alla Pascale “Villa Maria, una mega tenuta a Casatenovo, in Brianza. Non vivevano più sotto lo stesso tetto da tempo. E la nota azzurra era solo l’epitaffio finale di una storia già finita da tempo. Francesca aveva risposto con un paio di acidate contro la nuova first lady, poi si era tranquillizzata. Secondo ‘Oggi’, le sono toccati 20 milioni di buonuscita e un mantenimento di un milione all’anno”.



