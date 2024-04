Silvio Berlusconi, ex fidanzato di Francesca Pascale/ Il colpo di fulmine, la rottura e il mantenimento

Era il 2020 quando finiva la relazione tra Francesca Pascale e il suo ex fidanzato Silvio Berlusconi, una storia d’amore che fece scalpore perché quando venne ufficializzata lei aveva 24 anni, ben 49 in meno del fondatore di Forza Italia. I due si erano conosciuti nel 2006 e fu colpo di fulmine per la Pascale, il «più forte» della sua vita. La famiglia di lei era grande fan del Cavaliere, infatti fondarono pure un comitato, poi lei cominciò a frequentarlo col sostegno di Marina Berlusconi, che si fidava di lei. Una fiducia ripagata non solo con l’amore e la devozione per il fidanzato Silvio Berlusconi, ma anche con l’attenzione ai conti quando cominciò a vivere con lui. Tra i due c’era grande complicità, lo ha sempre riconosciuto la stessa Francesca Pascale, che ad esempio non aveva nascosto al compagno neppure la sua bisessualità.

Chi è il padre di Francesca Pascale?/ "Mi ha ingannata e tradita, mi trattava con violenza"

Non c’era, invece, affinità a livello politico, infatti non condivideva l’avvicinamento di Forza Italia alla Lega e a Fratelli d’Italia, al punto tale da indicare anche nei rapporti con gli alleati una delle cause della fine della loro relazione. Non si sono mai sposati, ma avevano definito la loro relazione dal punto di vista economico, infatti quando le loro strade si sono separati, andò a vivere a Villa Maria, che le era stata acquistata dall’ex fidanzato Silvio Berlusconi. Proprio quell’accordo fece discutere, perché si parlò di una “buonuscita” di 20 milioni di euro e di un assegno di mantenimento di un milione di euro l’anno.

Francesca Pascale: "Matrimonio con Berlusconi? Mai pensato, sarebbe stato finto"/ Stoccata a Marta Fascina

Francesca Pascale dopo la rottura con l’ex fidanzato Silvio Berlusconi: il regalo di nozze

Nessun rancore tra Francesca Pascale e l’ex fidanzato Silvio Berlusconi dopo la fine della loro storia d’amore, neppure quando nella vita di lui entrò Marta Fascina, né quando lei si è legata sentimentalmente a Paola Turci. Anche se non fu invitato alle sue nozze, l’ex del Cavaliere le avrebbe mandato un regalo, due gioielli, indiscrezione che non è stata mai smentita e che fece discutere anche alla luce del maxi mantenimento che le aveva garantito Berlusconi. In una lunga intervista a Repubblica raccontò della sua stima per un uomo carismatico quale era l’ex compagno, «il cui fascino mi ha disarmata».

Iva Zanicchi: "Silvio Berlusconi? Ecco come mi convinse a fare TV"/ "Contrario al mio ingresso in politica"

Ma non si è mai sentita first lady durante il loro fidanzamento, anche perché non sapeva neppure cosa significasse, visto che non esiste un ruolo di questo tipo in Italia, ma soprattutto non si è mai sentite la moglie di Silvio Berlusconi. «Io l’ho sempre corteggiato, per 15 anni. Dall’inizio alla fine. Non l’ho mai sentito come un compagno. Avevo sempre l’idea di doverlo acchiappare», raccontò Francesca Pascale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA