Silvio Berlusconi fa terza dose di vaccino/ Video: pollice in su e segno di vittoria

Terza dose di vaccino anti-Covid per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha diffuso sui social network un video che lo ritrae nel corso della somministrazione: camicia tirata su e gesto del pollice in su, seguito dal segno di vittoria con le dita.

Silvio Berlusconi ha messo in risalto: «I vaccini e il certificato sanitario sono il principale strumento che abbiamo per sconfiggere il Covid e limitare i suoi effetti sulla salute e sull’economia. Dobbiamo evitare nuovi lutti ed altri lockdown. Ora tocca a voi: chi non si è ancora vaccinato lo faccia senza esitazioni al più presto, chi può farlo si prenoti per la terza dose».

Reduce dalla battaglia contro il Covid, che lo ha costretto a restare in ospedale per diversi giorni, Silvio Berlusconi è da sempre schierato a favore della campagna vaccinale e rinnova costantemente l’importanza del vaccino per uscire dal tunnel della pandemia e iniziare una nuova stagione. Ricordiamo che il leader di Forza Italia è tra i possibili candidati al Quirinale e il ritorno in video potrebbe essere un segnale…

