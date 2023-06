Silvio Berlusconi, la bara realizzata a mano/ “Manufatto di pregio, stesso legno della chitarra di Hendrix”

Silvio Berlusconi, ecco com’è stata realizzata la prestigiosa bara

Oggi, 14 giugno 2023, si sono celebrati i funerali di Silvio Berlusconi figura politica ed imprenditoriale stimata ma anche molto controversa. Nelle ultime ore, sono emersi dei dettagli per quanto riguarda la preziosa bara dove verrà sepolto il Cavaliere. Il prezioso manufatto è stato realizzato con lo stesso legno della chitarra di Jimi Hendrix

Paolo Imeri, il titolare della ditta, ai microfoni del Corriere della Sera, ha dichiarato: “È un manufatto di pregio realizzato con tavole di prezioso legno massello, dallo spessore di quattro centimetri, di mogano dell’Honduras. I pezzi non sono stati assemblati, perché si tratta di un unico legno che proviene dal tronco di un’unica enorme pianta. In questo modo, è garantita la continuità di vena o figurazioni, vera impronta digitale del legno. La stessa caratteristica si trova nel legno rigato usato per realizzare i moderni cruscotti delle auto di lusso”. Il titolare ha aggiunto: “Il valore sta nella manifattura, dunque nella bravura dell’artigiano, oltre che nel legno, datato qualche decennio, e dal colore rosso mogano con striature bruno intenso“.

Massimo Boldi e Antonio Razzi respinti alla camera ardente di Silvio Berlusconi

Massimo Boldi e Antonio Razzi, sono stati protagonisti di un particolare disguido una volta recatosi presso Villa San Martino ad Arcore. amera ardenteIl comico e attore, insieme a Razzi, non è potuto entrare alla c di Silvio Berlusconi perchè bloccato all’ingresso.

Il racconto affidato al Corriere della Sera: “Io vengo dalla Svizzera e sono molto preciso. Sapevo che non ci avrebbero fatti entrare perché avevo telefonato. Mi hanno risposto: ‘Non possiamo fare entrare lei, altrimenti tutta l’Italia vuole entrare’. E io non ho voluto insistere”. E ancora: “Avevo già saputo al telefono dalla segreteria che non facevano entrare nessuno, eccetto i familiari stretti. Non avevo intenzione di andare lì per farmi intervistare come ha fatto Massimo. Io sono andato per il presidente Berlusconi. Ho solo accompagnato Massimo che voleva entrare per forza. Domani (oggi) invece sarò in chiesa per il funerale”.

