Silvio Berlusconi/ “La federazione di Centrodestra è una buona idea”

Dopo aver trascorso un periodo complicato per le sue condizioni di salute precarie in seguito al contagio da Covid-19, Silvio Berlusconi è tornato protagonista sulla scena politica. Oggi il leader di Forza Italia ha tenuto una riunione su Zoom da Arcore con i vertici azzurri ed ha rassicurato tutti sul suo stato di salute: «Per i medici sto meglio. Devo fare ancora qualche giorno a casa e poi potrò finalmente uscire. D’ora in poi sono sempre a disposizione di tutti, perché sono di nuovo in campo…», riporta il Corriere della Sera.

Nel corso del suo lungo intervento, Silvio Berlusconi ha elogiato l’operato degli azzurri, premiato anche dagli ultimi sondaggi politici che quotano il partito di Centrodestra al 9,5%. Il Cavaliere ha poi voluto smentire le voci che danno FI troppo appiattito sulla Lega: «Siamo il partito-guida del centrodestra e ho sempre trovato in Matteo Salvini un ascoltatore attento: i nostri rapporti sono ottimi».

SILVIO BERLUSCONI: “FEDERAZIONE DI CENTRODESTRA? NON DICIAMO NO”

Silvio Berlusconi si è poi soffermato sulla proposta di Matteo Salvini di dare vita a una federazione del Centrodestra ed ha rimarcato che una maggiore unità con gli altri partiti della coalizione consentirebbe di dare maggiore forza alle battaglie storiche degli azzurri. «La proposta la consideriamo con grande attenzione. Non diciamo no: ne parleremo nelle sedi dedicate del partito», ha spiegato Silvio Berlusconi, come riporta il Corriere. Questo tema ha acceso il dibattito all’interno del Centrodestra, grande freddezza dalle parti di Fratelli d’Italia: «La federazione riguarda i gruppi del centrodestra che sono in maggioranza con Draghi, ed è uno strumento per difendersi dallo strapotere della sinistra nella maggioranza. Operazione giusta che però non riguarda Fratelli d’Italia, che si trova all’opposizione del governo», hanno riferito fonti vicine a Giorgia Meloni.

