Silvio Berlusconi ricorda Maurizio Costanzo/ “Mi è sempre stato vicino. Mai una discussione sui compensi”

Silvio Berlusconi ricorda Maurizio Costanzo in diretta a Canale 5

In una giornata di grande lutto per la TV e il giornalismo italiano, anche Silvio Berlusconi ha voluto ricordare Maurizio Costanzo. Lo ha fatto in diretta su Canale 5 nel corso dello speciale di Matrix a lui dedicato, dove il Cavaliere è intervenuto telefonicamente.

Mentana torna a Mediaset per Maurizio Costanzo/ "Tv è una. Ho parlato con Cairo e…"

Silvio Berlusconi si è detto triste e provato per la scomparsa di un professionista che, prima di tutto, era un caro amico: “Sono sempre stati buoni i nostri rapporti, anche a livello televisivo. – ha esordito – Io ho veramente sentito un grande dolore per la sua scomparsa, è stata la prima star già affermata nel giornalismo, che ha avuto il coraggio di venire da noi, in una televisione provata agli inizi.” Entrando poi in una sfera più personale, Berlusconi ha aggiunto: “Mi è sempre stato vicino, mi ha sempre consolato nei momenti di difficoltà. Non c’è mai stata una discussione sui suoi compensi, ha sempre accettato quello che gli offrivamo. Mi ha sempre dato serenità e affidabilità. “

MAURIZIO COSTANZO, CHI ERA/ Sgarbi: "Noi eravamo la sua famiglia. Maria De Filippi? È la sua erede"

Silvio Berlusconi: “Maurizio Costanzo? Mi mancherà la sua amicizia, il suo affetto”

Il ricordo di Berlusconi in diretta su Canale 5 è così proseguito: “Maurizio è stato davvero un protagonista. Ci mancherà davvero moltissimo, a me in particolare. Mi mancherà la sua amicizia, il suo affetto, i suoi consigli. Io lo porterò sempre nel cuore, lo ricorderò sempre come un professionista, un grande amico.” Ha quindi concluso con un aneddoto sul suo lavoro in TV: “Io ho sempre dato consigli su tutti i programmi televisivi della rete. Non ho dato un solo consiglio a Costanzo perché lui sapeva bene cosa fare. Il Costanzo show? Lo guardavo sempre!”

LEGGI ANCHE:

MATRIX, SPECIALE SU MAURIZIO COSTANZO/ Il ricordo di Demo Morselli: "Mi ha insegnato tanto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA