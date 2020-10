Silvio Berlusconi: secondo tampone negativo/ L’ex Premier guarito dal coronavirus

L’ultimo tampone di Silvio Berlusconi è risultato negativo. Il Cavaliere è guarito dal coronavirus e ha ricevuto il lasciapassare che l’Asl rilascia al secondo tampone, ma lo stesso ex presidente del consiglio “è e resta in convalescenza”, come fanno sapere fonti vicino al suo entourage, parole riportate da Quotidiano.net. Berlusconi ha superato l’infezione da covid ma tenendo conto anche della sua età, 84 anni compiuti lo scorso 29 settembre, è normale che lo stesso non si sia ancora ripreso al 100%. Ciò nonostante non è da escludere che a breve il leader di Forza Italia possa dare vita alla sua prima uscita pubblica dopo l’infezione; proprio oggi è infatti in programma il matrimonio del suo ultimo figlio, il 32enne Luigi con la pr milanese Federica Fumagalli, e Silvio Berlusconi potrebbe fare un breve “passaggio” per la cena di famiglia che si terrà a Macherio, in Brianza, presso la tenuta di famiglia. Esclusa invece una sua uscita pubblica per la cerimonia in chiesa.

SILVIO BERLUSCONI, UN CALVARIO DURATO PIÙ DI UN MESE

Silvio Berlusconi era risultato essere positivo al coronavirus lo scorso 2 settembre, e dopo qualche giorno in isolamento ad Arcore, lo stesso ex presidente del consiglio era stato preso in carica dal professor Zangrillo presso l’ospedale San Raffaele. Dopo una decina di giorni di ricovero, l’ex premier aveva fatto ritorno nella sua villa brianzola, ed oggi, dopo più di un mese di isolamento, è finalmente tornato in libertà. La notizia del primo tampone negativo era stata già data lo scorso 29 settembre da parte dell’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, braccio destro del Cavaliere da quarant’anni a questa parte, in occasione di una gara della squadra biancorossa. Anche Marina Berlusconi era risultata positiva al coronavirus ma è completamente guarita ed è tornata al lavoro in Mondadori. L’incubo sembra ormai essere passato.



