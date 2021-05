Silvio Berlusconi sta male/ “Pluripatologie senza possibilità di recupero”

Filtra grande preoccupazioni per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio è alle prese con i sintomi del long Covid, ma non solo. L’allarme è stato lanciato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano dopo il no allo stralcio della posizione del Cavaliere nel processo Ruby Ter…

«Le pluripatologie fisiche non hanno possibilità di recupero, perché sono cronicizzate, così come ci sono state descritte, e le patologie, faccio presente che delle tre espresse una è psicologica e l’ altra è psichiatrica-neurologica, danno un quadro che merita attenzione», le parole della Siciliano, e la vecchia guarda azzurra non nasconde la preoccupazione. Il Messaggero riporta che Silvio Berlusconi non partecipa alle riunioni politiche dal 5 aprile 2021 e c’entrano poco le strategie difensive legali legate alle vicende giudiziarie che coinvolgono il Cavaliere…

PREOCCUPAZIONE PER LE CONDIZIONI DI SILVIO BERLUSCONI

C’è massimo riserbo sullo stato di salute di Silvio Berlusconi da quando è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di una gastroenterite. L’ex premier ha avuto la febbre per qualche giorno, chiara conseguenza dell’infezione al Covid-19, ma poi la situazione si è normalizzata e il leader di FI ha potuto fare ritorno a casa. E proprio ad Arcore, rimarca Il Messaggero, Silvio Berlusconi si è fatto costruire una vera e propria struttura ospedaliera: sempre presenti un medico di guardia e un infermiere, presenti un letto di ospedale, un lettino per la riabilitazione, bombole d’ossigeno, ferri e lampade. Bocche cucite dai fedelissimi sulle attuali condizioni del Cav, che comunque ha intenzione di fare ancora parlare di sé in campo politico: resta lui il candidato del Centrodestra al Quirinale in caso di passo indietro di Mario Draghi…

