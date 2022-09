Silvio Berlusconi su TikTok: “Eccomi!”/ “Qui 60% degli utenti Under 30, che invidia!”

Silvio Berlusconi sbarca su TikTok: “Ciao ragazzi, eccomi!”, così ha inizio il primo video pubblicato sul suo canale. Il Cavaliere è seduto alla scrivania con il consueto abito scuro. Prima di spiegare il perché della scelta di iscriversi al social network, ha ironizzato sul target di utenti presenti. “Su questa piattaforma i ragazzi sono oltre 5 milioni e il 60% ha meno di trent’anni. Soffro di un poco di invidia ma mi faccio ugualmente tanti complimenti”, ha sottolineato.

Dopo di ciò ha avuto inizio il suo discorso, dal taglio più o meno politico. “Ho voluto aprire questo canale, per parlare dei temi che più stanno a cuore a Forza Italia e a me e vi riguardano da vicino. Discuteremo del vostro futuro, Vi racconterò di come voglio rendere l’Italia un Paese che possa dare nuove opportunità e dove realizzare i vostri sogni, e e i punti del programma di Forza Italia che vi riguardano da vicino”. Poi il saluto: “A presto, ciao ciao. Su TikTok.

Silvio Berlusconi non è l’unico che a meno di un mese dalle Elezioni Politiche 2022 ha preso la scelta di sbarcare su TikTok per rivolgersi ad un pubblico più giovane. Anche Matteo Renzi ha fatto la stessa cosa. “La campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere”, ha spiegato agli utenti presenti sul social network.

Il leader di Italia Viva ha poi ironizzato sui tormentoni che lo vedono protagonista e sono diventati virali su Internet in passato. “Per molti di voi io sono un esperto di ‘First reaction shock’ o di ‘Shish’, linguaggi quasi più complessi del corsivo”. Poi è passato alle tematiche più serie per presentarsi. “Altri mi conoscono come ex presidente del Consiglio, il più giovane della storia repubblicana, ma soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, Firenze. Quello che è fondamentale è che io sono stato e sono soprattutto un politico, uno che crede nella politica. E se vi va, qui ci siamo”.

