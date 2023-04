Silvio Berlusconi ultime notizie/ Bollettino: risponde a cure, stop terapia intensiva

COME STA SILVIO BERLUSCONI: NUOVO BOLLETTINO MEDICO DEL SAN RAFFAELE

«Silvio Berlusconi risponde bene alle cure»: come promesso è stato pubblicato questa mattina il nuovo bollettino medico ufficiale del San Raffaele sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia, giunto oggi al 13esimo giorno di ricovero in ospedale per infezione polmonare e insufficienza renale (con la presenza da tempo della leucemia mielomonocitica cronica). Da ieri però il trasferimento in reparto ordinario dopo 11 notti in terapia intensiva già aveva fatto intuire un buon miglioramento delle sue condizioni.

«Al momento lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del Presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria. Proseguono le cure e il monitoraggio dei parametri funzionali», si legge nel bollettino diffuso dal professor Alberto Zangrillo, medico di fiducia dell’ex Premier e primario di terapia intensiva del San Raffaele, e dal professor Fabio Ciceri, primario di ematologia, trapianto del midollo osseo e oncoematologia.

SILVIO BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: FORZA ITALIA “TENACE, GUARDA AL FUTURO”

Vengono così confermate le ultime notizie diffuse ieri dal San Raffaele circa l’uscita effettiva di Silvio Berlusconi dalla terapia intensiva: come sta oggi il Presidente, sofferente sempre per le complicanze della leucemia mielomonocitica cronica, è certamente uno stadio migliore rispetto agli scorsi giorni anche se dovrà ora rimanere ricoverato in area di degenza ordinaria. «Tutto bene», aveva detto ieri il fratello Paolo Berlusconi, uscendo dal San Raffaele davanti ai cronisti assiepati da ormai due settimane sotto l’istituto di Via Olgettina.

«Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva, io non l’ho sentito perché il presidente aveva bisogno tranquillità, ma sono molto fiducioso perché anche i medici lo sono», lo ha spiegato il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, esponente in Forza Italia e fratello del medico di Silvio Berlusconi, durante un evento all’INAIL. «Silvio Berlusconi sta reagendo e si conferma una persona di grande tenacia e che guarda con grande fiducia al futuro», ha concluso il Ministro forzista confermando lo sviluppo più che positivo delle condizioni di salute dell’anziano leader azzurro.











