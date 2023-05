Silvio Berlusconi, video dal San Raffaele/ “Mi sono chiesto: che ci faccio qui?”

Il video di Silvio Berlusconi era stato annunciato alla convention di Forza Italia a Milano, e come da programma è arrivato poco fa. L’evento azzurro si è chiuso proprio con il filmato registrato dal Cavaliere che ricordiamo, è da un mese in ospedale al San Raffaele a seguito di alcuni problemi di salute seri, superati però al meglio. Ieri pomeriggio la troupte televisiva si è recata presso il nosocomoio meneghino per lasciare la struttura attorno alle ore 19:30, dopo circa tre ore di lavoro, e il risultato è stato trasmesso poco fa.

“Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese”, le parole del Cavaliere che appare seduto ad una scrivania con due copie di un suo libro, un bicchiere d’acqua, e sullo sfondo il cartellone di Forza Italia con la bandiera italiana e quella dell’Unione Europea. L’ex presidente del consiglio ha quindi raccontato la sua decisione di scendere in campo fra il 1993 e il gennaio del 1994, partita da un incontro con alcuni sondaggisti di Fininvest che gli preannunciarono “la vittoria dei comunisti”.

SILVIO BERLUSCONI, VIDEO DAL SAN RAFFAELE: “QUALCHE NOTTE FA…”

Dopo questa intro il presidente del Monza ha proseguito: “Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda. ‘Perché siamo qui?’. E lei mi disse “Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà’”.

Quindi Silvio Berlusconi ha concluso l’intervento video dicendo: “E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero”. La kermesse di Forza Italia che si è conclusa oggi, ha visto la partecipazione di circa 4mila persone: “la nostra forza politica è il presente, guarda al futuro e ha un grande leader che si chiama Silvio Berlusconi. Forza Italia c’è”, le parole del coordinatore nazionale Antonio Tajani, così come si legge su SkyTg24.it.













