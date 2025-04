Con la primavera sbocciano nuovi amori, ma anche dei piacevoli ritorni di fiamma; dal settimanale Chi arrivano risvolti quasi inattesi su Silvio Campara e Giulia Luchi dopo l’allontanamento dell’ultimo periodo. La scorsa estate il manager era stato avvisato in compagnia di Chiara Ferragni; quanto basta per alimentare rumor e voci a proposito di una liaison tra i due e dunque una rottura silenziosa con la compagna, ex Miss Italia. Era la scorsa estate e il silenzio da parte dei diretti interessati non ha aiutato nel ricostruire un quadro reale della situazione; ad oggi l’infencer è totalmente immersa nella liaison con Tronchetti Provera ed è certo dunque che tra i due – a dispetto delle voci degli scorsi mesi – non c’è del tenero.

Arriviamo dunque all’attualità e alle rivelazioni del settimanale Chi a proposito del possibile ritorno di fiamma tra Silvio Campara e Giulia Luchi. “Lei gli ha dato la possibilità di riavvicinarsi alla famiglia, è stata determinata e razionale”, scrive così il magazine – come riporta Leggo – a proposito dell’approccio dell’ex Miss Italia per ricostruire una relazione che sembrava prossima a capitolare. Così, mettendo in secondo piano le questioni d’orgoglio, sarebbe riuscita a ritrovare la serenità al fianco di Silvio Campara.

Silvio Campara e Giulia Luchi: serenità ritrovata dopo gli ‘scossoni’ di gossip

La tesi del ritorno di fiamma tra Silvio Campara e Giulia Luchi sarebbe poi avvalorata da un recente avvistamento di coppia a Forte dei Marmi dove – caso vuole – si sarebbe recata per qualche giorno, come racconta Leggo, anche Chiara Ferragni. Con la coppia che ha ritrovato il sereno c’erano anche i due figli, segno di quanto detto in precedenza ovvero di ricostruire il rapporto dalle basi e dunque partendo dalla serenità familiare.

Per ora i due hanno scelto il silenzio; Silvio Campara e Giulia Luchi, forse per non cascare nei tranelli del mondo del gossip, non hanno fatto riferimenti o commentato il possibile ritorno di fiamma. Stando alle indiscrezioni del settimanale Chi, le ruggini del passato e le voci sul presunto flirt del manager con Chiara Ferragni sarebbero state ampiamente superate.

