Silvio, chi è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ “Per te…”

Nuovo corteggiatore per Gemma Galgani

Gemma Galgani non riesce a trovare l’amore, ma per lei arrivano sempre nuovi corteggiatori. Nella puntata di Uomini e Donne del 20 febbraio, dopo il momento dedicato a Tina Cipollari che ha deciso di chiudere immediatamente la porta ad Ivan non avendo gradito l’atteggiamento del cavaliere, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Gemma Galgani. La dama storica del trono over è attualmente senza pretendenti. Per lei, però, è così arrivata una sorpresa che potrebbe cambiare il suo futuro nella trasmissione e, di conseguenza, quello sentimentale.

Sempre disposta a fare nuove conoscenze, Gemma si accomoda volentieri al centro dello studio pronta ad incontrare il cavaliere che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei. Scatterà il colpo di fulmine?

Chi è Silvio, il nuovo pretendente di Gemma Galgani

In studio si è così presentato Silvio, un signore di 71 anni che arriva da Novara. Silvio spiega di aver seguito tutto il percorso di Gemma a Uomini e Donne, compresa la sua storia con Giorgio Manetti e di aver colto al balzo quello che ritiene il momento giusto per incontrarla, conoscerla e corteggiarla.

“Sono pensionato, vado quasi tutti i giorni in palestra, non ho cani, non ho gatti e non ho problemi a spostarmi. Vorrei una donna che non abbia vincoli come figli e nipoti. Ho tanto tempo libero e mi piacerebbe incontrare una persona di cui innamorarmi“, ha spiegato Silvio che Gemma ha scelto di far restare in trasmissione per conoscerlo.

