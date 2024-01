Silvio contro Sabrina a Uomini e Donne: “Non faccio il tuo amante!”/ Lei piange, Maria De Filippi interviene

Silvio attacca Sabrina a Uomini e Donne: “Non ho mai superato una linea, quella del petting, ma tu…”

È un duro e inaspettato attacco quello che Sabrina riceve al centro dello studio di Uomini e Donne da parte di Silvio Venturato. La dama ha iniziato a frequentare un nuovo cavaliere, Francesco, con il quale c’è stato anche qualche bacio in camera d’albergo. Una rivelazione, questa, che scatena la reazione di Silvio, che ammette di sentirsi ferito dal trattamento ricevuto dalla dama.

“Noi abbiamo avuto una cosa un mese e mezzo fa. – le ricorda – Abbiamo fatto quattro serate e ti sono stato vicino, avevi tante insicurezze, piangevi ogni giorno. Abbiamo fatto un percorso io e te, io non ho mai superato una linea, del petting, poi hai voluto uscire con altri… Io non voglio fare l’amante!” Parole di fronte alle quali Sabrina è rimasta spiazzata, al punto tale da crollare in lacrime.

Sabrina piange a Uomini e Donne, Maria De Filippi interviene

Sabrina specifica che da parte sua non c’è mai stato un interesse tale da proseguire una frequentazione, ma Silvio dà una versione diversa degli atteggiamenti della dama. Ad intervenire è allora Maria De Filippi. Di fronte alle lacrime di Sabrina, la conduttrice cerca di ammorbidire l’attacco di Silvio: “Ho avuto l’impressione che lui parlasse da persona ferita. Poi ci sono alcune espressioni che lui usa, come quella del petting, che noi interpretiamo in modo ben specifico, ma conoscendolo ho capito che intende le coccole.” Sabrina però chiude definitivamente con lui: “Lo credevo un uomo con la U maiuscola, mi sono sbagliata!” tuona, lasciandosi poi andare tra le braccia di Francesco per un ballo.











