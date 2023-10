Silvio e Donatella, tutto finito a Uomini e Donne/ “Mi dispiace perché con lui stavo bene, ma…”

Nuovo confronto tra Silvio e Donatella

Non c’è pace tra Silvio e Donatella. Nelle puntate della scorsa settimana, il cavaliere e la dama erano stati i protagonisti di una dura discussione in seguito alla quale Donatella aveva annunciato l’intenzione di chiudere definitivamente. Di fronte all’ansia e all’agitazione di Donatella, Silvio le avevo chiesto di parlare da soli dietro le quinte. Dopo un primo rifiuto, Donatella aveva accettato e, nella puntata di Uomini e Donne del 30 ottobre, Maria De Filippi mostra pochi secondi della conversazione tra i due. “Allora Donatella, avete deciso di lasciar perdere?”, chiede Maria De Filippi ricevendo la risposta affermativa della dama.

“Mi dispiace perché con lui stavo benissimo e mi trovavo benissimo ma se dobbiamo metterci insieme e dopo una settimana litigare per i problemi che possono esserci in una famiglia, meglio lasciar perdere”, spiega la dama. “Il mio problema è che non credo ai due cuori e una capanna. Se poi a fine mese non hai i soldi per la capanna che fai?”, dice ancora la dama.

Maurizio e Donatella: tutto finito a Uomini e Donne

Immaginando un futuro con Maurizio, Donatella spiega che ci sarebbero problemi di convivenza “perché a casa mia io vivo con mio figlio e i cani. Se lui avesse avuto una sua casa potevamo provare a stare insieme”, dice ancora la dama. “Io al momento non ho una casa, ma la sto cercando a Nettuno”, replica Maurizio. “A me non hai mai detto che stavi cercando casa a Nettuno“, puntualizza la dama.

Silvio e Donatella, così, chiudono definitivamente e mentre la dama sigla la pace con Gemma Galgani con un bacio sulla guancia, Maurizio conosce una nuova corteggiatrice, giunta in studio esclusivamente per lui. Si tratta di Gabriella che, in passato, è già stata dama del trono over.

