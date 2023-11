Silvio e Gabriella, Uomini e Donne/ Dopo l’addio a Donatella, il cavaliere sceglie…

Silvio volta pagina dopo l’addio a Donatella

Due dei protagonisti di questa prima parte della stagione di Uomini e Donne sono stati sicuramente Silvio e Donatella. Il cavaliere che, nella scorsa stagione aveva chiamato la redazione per conoscere Gemma Galgani, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando nuovamente al programma conoscendo così Donatella, una nuova dama del parterre. Dopo la morte del marito, Donatella ha deciso di provare a cercare nuovamente l’amore e la conoscenza con Silvio sembrava l’inizio di una bella storia. Tra i due è nato immediatamente un feeling speciale che li ha portati a frequentarsi assiduamente concedendosi anche l’esclusiva.

Tra i due, tuttavia, non sono mancate diverse incomprensioni. Tra Silvio e Donatella, infatti, ci sono stati diversi problemi che non sono riusciti a superare e che hanno portato alla rottura. Se Donatella sta così aspettando di conoscere nuovi cavalieri, per Silvio è arrivata una nuova signora.

Silvio e la conoscenza con Gabriella

Dopo l’addio a Donatella, Silvio ha incontrato nello studio di Uomini e Donne Gabriella. Si tratta di una vecchia conoscenza del dating show di canale 5. Gabriella, infatti, ha già partecipato al programma di Maria De Filippi uscendo accompagnata dallo studio. Tuttavia, Gabriella, vedova come Donatella, ha spiegato di essere nuovamente alla ricerca dell’amore e di essere rimasta affascinata da Silvio. Quest’ultimo ha deciso di conoscerla, ma come sarà andato il primo appuntamento?

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, al centro dello studio, Silvio e Gabriella raccontano i dettagli del primo appuntamento. Donatella ascolterà tutto in silenzio o si lascerà andare a qualche commento?

