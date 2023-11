Silvio e Gabriella, Uomini e Donne/ “Lui ha deciso di chiudere perché c’è troppa differenza d’età”

Silvio e Gabriella chiudono la conoscenza a Uomini e Donne

E’ durata pochissimo la frequentazione tra Silvio e Gabriella che, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, hanno deciso di conoscersi. Durante il primo appuntamento, tra i due è scattato subito un feeling speciale al punto da scambiarsi baci e coccole. Durante il secondo appuntamento, però, qualcosa è andato storto. Silvio, infatti, ha deciso di chiudere la conoscenza come racconta Gabriella nella puntata di Uomini e Donne dell’8 novembre.

Alessio e Claudia, lite a Uomini e Donne/ Colpa di un messaggio di Barbara De Santi

“E’ finita. Siamo usciti, c’è stato qualche bacio ma niente di particolare. Il giorno dopo, io dovevo tornare a Firenze per lavoro e avevamo deciso di fare colazione insieme, ma lui non si presenta. Gli mando un messaggio su whatsapp, lo legge e quindi lo richiamo pensando al fatto che non fosse stato bene. Poi mi manda un vocale e si scusa dicendomi che ci tiene a proseguire questa conoscenza. Gli dico ok e decidiamo di risentirsi la sera. Mi dice che si era addormentato e mi chiede cosa ci sarebbe da migliorare nel rapporto. Gli ho così detto che mi sembrava un po’ abitudinario e schematico. A questa mia frase mi ha detto che c’era troppa differenza d’età, troppe differenze di vita perché lui è in pensione mentre io lavoro e quindi ha deciso di chiudere”, dice Gabriella.

Perché Ida Platano è diventata tronista a Uomini e Donne?/ Dopo l'addio ad Alessandro Vicinanza, lei svela...

La replica di Silvio a Gabriella

Durante il racconto, Gabriella non nasconde l’evidente attrazione fisica con Silvio. “Che tra noi ci sia attrazione è indubbio. Io con lui, la prima sera, sono stata benissimo. Durante la seconda sera, invece, non parlava più. Sicuramente c’è poca voglia di conoscere a fondo una persona”, dice ancora la dama che poi lascia la parola a Silvio.

“Il primo incontro è stato fantastico. Io ti ho fatto parlare tantissimo, ma è stata una gran palla”, esordisce Silvio. “Io ti ho lasciata parlare e ti ho seguito ascoltando i racconti sul jet set di Firenze che frequenti. Per trovare l’amore, bisogna avere coraggio. Tu sei una bella donna, ma non hai coraggio”, conclude Silvio.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 8 novembre: Silvio chiude con Gabriella, polemica per Cristian

© RIPRODUZIONE RISERVATA