Silvio Garattini “balla” in tv per il vaccino cubano/ Parte la musica, lui…

Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’istituto farmacologico “Mario Negri” di Milano, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di La 7 “In Onda” nel corso della serata di ieri, sabato 21 agosto 2021. Particolare stupore fra i conduttori ha generato la sua reazione di fronte alla messa in onda di un file audiovisivo nel quale alcuni musicisti argentini hanno registrato un singolo di promozione per il vaccino cubano “Soberana”. Una melodia tipica dei Paesi dell’America Centrale e Latina, al cui ascolto anche un esperto rappresentante del mondo scientifico e medico come Garattini non è riuscito a resistere.

Infatti, mentre la musica veniva riprodotta, il professore, seduto sulla sua sedia e microfonato con tanto di cuffia sulle orecchie, ha cominciato a canticchiare e muovere la testa a ritmo di musica, mostrandosi totalmente coinvolto dal brano, tanto che lo stesso David Parenzo, al termine del singolo, ha sottolineato: “Garattini stava ballando!”. Lui, sorridendo e con grande nonchalance, ha ammesso: “Certo, è bellissima!”.

SILVIO GARATTINI: “VACCINO CUBANO? L’OMS SI ASSUMA LA RESPONSABILITÀ DI APPROVARLO”

Nel corso di “In Onda”, Silvio Garattini, superato il momento del ballo e della musica, ha detto la sua sul preparato anti-Covid made in Cuba. Il medico ha asserito con fermezza che “i farmaci sono sul mercato e quindi il mercato difende se stesso. Dobbiamo contrapporre al mercato delle soluzioni: qualcuno si prenda la responsabilità di dire che quel vaccino va applicato alle popolazione”.

Insomma, qualcuno dovrebbe metterci la faccia e dire a chiare lettere che il siero contro il Coronavirus va bene ed è sicuro. Chi dovrebbe farlo? “L’Organizzazione Mondiale della Sanità. Deve essere l’OMS a dirlo, si assuma la responsabilità”. Poco dopo, però, un altro esperto in collegamento audiovisivo con la trasmissione di La 7 ha voluto chiarire che “Cuba ha iniziato la pre-qualifica dei vaccini all’Oms, pertanto non è tutto fermo, ci si sta lavorando”.

