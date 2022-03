Silvio Garattini/ Chi è lo scienziato medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica

Silvio Garattini è uno scienziato e farmacologo, presidente e fondatore dell’ “Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri” nato il 12 novembre 1928 a Bergamo. Dopo essersi laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli studi di Torino ha iniziato la sua attività come assistente all’istituto di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano.

Lo scienziato ha ricevuto una tipica educazione cattolica: “Sono cresciuto in oratorio, ho sempre avuto come riferimento l’imperativo ebraico-cristiano: Amerai il prossimo come te stesso. Questo è il punto di unione tra due grandi motori della società: la religione e la scienza. Se la religione ci introduce al mistero, la scienza crede nelle cose che può osservare e misurare”.

Silvio Garattini, fondatore dell’istituto di ricerche farmacologiche Marco Negri

Silvio Garattini durante l’emergenza dovuta alla pandemia ha più volte espresso il suo parere anche a seguito della sospensione in via precauzionale del vaccino AstraZeneca, commentato dallo scienziato come: “Un atto dovuto. A fronte delle morti denunciate come dovute al vaccino è chiaro che bisogna sospenderne l’impiego per effettuare nuovi accertamenti. Che possa esserci qualche lotto che dà effetti collaterali più intensi non si può escludere”.

Nel corso della sua carriera lo scienziato ha ricevuto numerose onorificenze importanti sia nazionali che internazionali come la Legion d’Onore della Repubblica francese per meriti scientifici, Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana e la Medaglia d’oro al merito della Sanità Pubblica.

