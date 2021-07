Silvio Garattini/ “Potrebbero arrivare varianti più pericolose della Delta”

Silvio Garattini a tutto tondo ai microfoni di Metropolis. Il farmacologo ha esordito parlando della campagna vaccinale: «Siamo ancora piuttosto indietro, dobbiamo arrivare al 70-80% di vaccinati, abbiamo ancora molto da fare. Se vogliamo riprendere la scuola in modo normale, dobbiamo continuare a vaccinare».

«Non si può essere così indifferenti nei confronti degli altri, i professori delle scuole devono vaccinarsi», ha aggiunto Silvio Garattini in tema scuola, evidenziando poco dopo sul green pass: «Non possiamo obbligare nessuno, ma possiamo dire che se non sei vaccinato non puoi fare determinate cose. La tua libertà finisce quando ledi le libertà degli altri».

Silvio Garattini ha poi parlato delle resistenze registrate in relazione ai vaccini: «Non me l’aspettavo così importante, ma in qualche modo la capisco: abbiamo un tipo di informazione molto scarso, fatto di annunci anziché di spiegazioni. Abbiamo fatto avanti e indietro su Astrazeneca… Questo può essere anche logico, ma va spiegato: se tu non lo spieghi crei una grande confusione e ci sono persone che animano questa discussione. Siamo in un’epoca di scarso senza civico». Ma quali sono i rischi che corriamo in caso di campagna vaccinale a rilento? «Il virus continuerà a girare per il mondo, siamo in epoca di globalizzazione e potrebbero arrivare delle varianti al di là della Delta. Nessuno può escludere che una variante possa bucare il vaccino».

