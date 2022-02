Silvio Maestranzi, chi è il marito di Donatella Raffai/ “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore”

Silvio Maestranzi e il grande amore per Donatella Raffai

Si è spenta a 78 anni Donatella Raffai, la prima storica conduttrice di “Chi l’ha visto?”. A diffondere la notizia è stato suo marito Silvio Maestranzi, ex regista rai e sceneggiatore con cui la donna era convolata a nozze lo scorso anno dopo una convivenza di tre anni.

Silvio Maestranzi in merito ha Donatella Raffai ha dichiarato: “Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

Silvio Maestranzi, marito Donatella Raffai, la volontà di conservare la privacy

Negli ultimi anni Donatella Raffai si era allontanata dalle scene televisive per vivere con Silvio Maestranzi, anche lui appartenente al mondo della televisione in Francia preferendo così la tranquillità di una vita in famiglia a protezione della propria privacy, rifiutando nel corso degli anni interviste e ospitate televisive.

Durante un’intervista a Io Donna aveva ribadito la volontà di sua moglie di rimanere lontana dagli schermi televisivi, rivelando: “Donatella Raffai è fermamente decisa a non rilasciare più interviste, per nessun motivo e in nessuna forma. Ci tiene troppo alla sua privacy e desidera evitare qualunque genere di pubblicità”.

