Silvio Muccino e Ariadna Romero abbandonano lo spettacolo/ Lui falegname, lei…

Silvio Muccino e Ariadna Romero: uno attore-regista e l’altra showgirl, accomunati da un destino comune. Come riportano i colleghi de Il Giornale, entrambi hanno deciso di cambiare vita: ufficiale l’addio al mondo dello spettacolo per dedicarsi ad altro. Vincitore del David giovani nel 2008 per Parlami d’amore, Muccino è apparso l’ultima volta sul grande schermo nel 2017 per il film The Place di Paolo Genovese, mentre l’ultima volta dietro la macchina da presa risale al 2015 per il film Le leggi del desiderio. La Romero, invece, ha preso parte nell’ultimo anno ad alcuni programmi televisivi come L’Isola dei famosi e Stasera tutto e possibile, senza dimenticare le campagne pubblicitarie e le ospitate nei talk show. Oggi, entrambi, si apprestano a vivere nuove esperienze: dopo aver raggiunto fame e ricchezza, la vita presenta altre sfide, lontane dalle luci dei riflettori…

SILVIO MUCCINO E ARIADNA ROMERO ABBANDONANO LO SPETTACOLO

In causa con il fratello Gabriele per il reato di diffamazione, Silvio Muccino ha deciso di dedicarsi alla falegnameria: come riporta Chi, l’attore ha chiuso con il cinema e si è trasferito in Umbria, dove ha aperto un mobilificio artigianali. Una nuova attività che sta ottenendo un buon riscontro: il settimanale evidenzia che i prodotti del marchio vanno a ruba, per la felicità del volto di Parlami d’amore e Un altro mondo. Tutt’altro settore quello scelto da Ariadna Romero, che ha salutato lo star-system a 8 anni dall’esordio in Finalmente la felicità, regia di Leonardo Pieraccioni: Il Giornale spiega che l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi lavora in una filiale alla moda di un noto brand di automobili sportive di lusso. L’ex modella cubana è stata assunta come addetta marketing, una nuova vita dopo la rottura con Pierpaolo Pretello, padre di suo figlio. Probabilmente non si tratta di un addio definitivo, ma per il momento entrambi hanno deciso di restare lontani dal mondo dello spettacolo…

