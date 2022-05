Silvio Orlando, chi è e carriera/ “E dire che avevo smesso di fare cinema…”

Chi è Silvio Orlando

Definire Silvio Orlando come uno degli attori che ha scritto la storia del cinema non può essere certamente azzardato. Nel corso della sua lunga carriera l’artista si è fatto apprezzare per la sua versatilità, che lo ha portato a collaborare con alcuni tra i registi più importanti, basti pensare a Gabriele Salvatores, Nanni Moretti, Michele Placido, Dario Lucchetti, Carlo Mazzacurati e Pupi Avati.

E con un curriculum così importante non sono mancati i riconoscimenti: la Coppa Volpi, conquistata alla 65esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione maschile e il Premio Pasinetti al miglior attore per “Il papà di Giovanna“. A questi si aggiungono 2 David di Donatello, 2 Nastri d’argento, un Globo d’oro e 2 Ciak d’oro.

Silvio Orlando e l’amore per il cinema: anche per lui tanti alti e bassi

I successi di oggi permettono a Orlando di apprezzare ancora di più il periodo della sua carriera in cui tutto sembrava non andare per il verso giusto. E’ stato lui stesso a confermarlo, ben felice della popolarità che ha ottenuto all’estero grazie alla serie “The Young Pope“, al fianco di Jude Law diretta da Paolo Sorrentino.

“Mi sento in un momento strano, a ridosso di un periodo in cui avevo praticamente smesso di fare cinema. Bisogna tenere duro: un minuto c’è la consacrazione e poi finisce tutto – ha deto in un’intervista a ‘Il Messaggero’ -. Con Paolo l’incontro è arrivato quasi fuori tempo massimo: aveva fatto film con tutti, pure con mia moglie (Maria Laura Rondanini, ndr). Ma quella era tv. Il cinema mi aveva dimenticato”.

