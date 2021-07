Silvio Orlando: “Premio Truffaut? Coronamento di una carriera”/ “Dopo 26 anni…”

L’ultima puntata settimanale di Dedicato è stata dedicata al cinema e ai Festival che si stanno svolgendo in Italia. Dopo aver ospitato Carolina Rey e Monica Marangoni, conduttrici del Festival del Cinema di Maratea, Serena Autieri ha intervistato anche Silvio Orlando che, in collegamento dal Giffoni Film Festival, ha racconta le emozioni di vivere un festival così importante come quello dedicato al cinema per ragazzi in un momento particolare come quello che stiamo vivendo dopo la pandemia. “Al Giffoni, solitamente, la giuria è composta da 3000 ragazzi. Quest’anno, invece, sono solo 1500 per ovvi motivi”, spiega l’attore a Serena Autieri che ha dato voce al Giffoni nella puntata di Dedicato in onda il 30 luglio.

Silvio Orlando: “Onorato di aver ricevuto il premio Truffaut”

Nella giornata del 29 luglio, Silvio Orlando è stato premiato dalla giovane giuria del Giffon con il premio «Truffaut». “Sono molto orgoglioso perché è un premio ambito e porta il nome di una persona che ci ha spinti tutti a fare cinema”, dichiara l’attore in collegamento con Serena Autieri. “Davanti a 1500 ragazzi molto preparati e sinceri ti metti a nudo. Io ero stato qui nel 1995, all’inizio della mia carriera cinematografica e tornare qui dopo 26 anni, essere ancora qui e ricevere questo premio così importante è un coronamento”, aggiunge ancora l’attore. “Lo spettacolo dal vivo, compreso il cinema, è portatore di vibrazioni che altrove è impossibile realizzare. Dobbiamo tornare a contagiarci, ma stavolta di cose belle: di pensieri, idee, sorrisi, amore e di vita”, conclude.

