SILVIO TESTI, CHI E’ IL MARITO DI LORELLA CUCCARINI/ Lei: “Nella nostra famiglia non ci sono barriere”

Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: chi è il marito Silvio Testi?

La co-conduttrice della 4^ serata del Festival di Sanremo 2024 è Lorella Cuccarini e già dalla sua prima apparizione in puntata sul palco dell’Ariston ha fatto capire di che pasta è fatta cantando e ballando sui suoi più grandi successi dagli anni ’80 in poi e proprio in quegli anni ha incontrato e si è innamorata di Silvio Testi, chi è il marito di Lorella Cuccarini? L’uomo è un produttore televisivo e teatrale.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono sposati dal 1992 ed hanno una splendida famiglia composta da 4 figli Sara, Giovanni ed il gemelli Chiara e Giorgio. La showgirl e conduttrice in una recente intervista, a proposito dalla sua famiglia ha rivelato: “La nostra famiglia non ci sono barriere e l’unica cosa interessa è che i miei figli sono felici” (Agg di Liliana Morreale)

Silvio Testi, chi è il produttore discografico e televisivo, marito di Lorella Cuccarini

Silvio Testi è il marito della celebre showgirl Lorella Cuccarini, nonché produttore discografico e televisivo. Durante gli anni scolastici, si appassiona al mondo della musica e inizia a comporre canzoni. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, lavora al programma “Piccolo Slam”. Con “Fantastico” negli anni ottanta, ottiene un grandissimo successo ed entra in contatto con i grandi dello spettacolo, tra cui Pippo Baudo, Beppe Grillo e Lorella Cuccarini (che successivamente diventa sua moglie).

Nel corso della sua carriera, il marito di Lorella Cuccarini, Silvio Testi, ha lavorato anche a Mediaset, prendendo parte a programmi come “Buona Domenica”, “Odiens”, “Bellezze sulla neve” e “La stangata”. In ambito musicale, tra le canzoni prodotte più importanti c’è sicuramente “La notte vola”, colonna sonora del programma “Odiens” e cantata da sua moglie, Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini e il primo incontro col marito Silvio Testi, la proposta di matrimonio e la nascita di quattro figli

Silvio Testi, il msarito di Lorella Cuccarini, nel corso della sua carriera di produttore musicale, ha dimostrato di avere grande fiuto. Tra le promesse scoperte da Silvio Testi c’è anche Heather Parisi, “rivale” storica della moglie Lorella Cuccarini. Con quest’ultima si è conosciuto durante “Fantastico”, come dicevamo. L’amore, però, è sbocciato successivamente e, dopo sei mesi di storia, i due sono saliti all’altare.

“Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”, ha raccontato Lorella Cuccarini. La coppia ha messo al mondo quattro figli: Sara, nata nel 1994, Giovanni, nato nel 1996, e i gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000.











