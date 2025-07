Lorella Cuccarini spende parole al miele per il marito Silvio Testi: ecco qual è il segreto del loro amore dopo tanti anni insieme...

La vita sentimentale di Lorella Cuccarini ruota attorno all’amato marito Silvio Testi, con cui fa coppia fissa praticamente da sempre e con cui ha costruito una splendida famiglia.

Ma chi è e cosa sappiamo sulla dolce metà della showgirl? Attivo fin da giovanissimo nel mondo dello show business, ha mosso i primi passi in un’etichetta musicale, per poi trovare la svolta di carriera negli anni settanta, quando ha cominciato a lavorare come produttore musicale in tv.

Lorella Cuccarini e Riki lanciano il tormentone "Cha Cha Twist": "È ora di ballare!"/ Nuova hit dell'estate?

Da lì in poi le occasiono non mancano e Silvio Testi è bravissimo a coglierle al meglio, come quando diventa produttore e scrittore del grande varietà Fantastico per la Rai, dove ha conosciuto il suo grande amore. Assieme a Lorella Cuccarini ha inoltre curato il testo de La notte Vola, per poi lavorare ad altri programmi di grande successo a Mediaset, come Buona Domenica e La talpa.

Lorella Cuccarini, chi è: ballerina, presentatrice e cantante/ Da Paperissima a Sanremo con Pippo Baudo

Lorella Cuccarini e Silvio Testi: ecco il segreto del loro amore

Per quanto riguarda la love story tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi, che prosegue ormai da anni, ci ha pensato la showgirl in una intervista a Verissimo a fare un tracciato della loro relazione. “Siamo sempre stati vicini, ci siamo sempre l’uno per l’altro, ci amiamo per i nostri difetti e non solo per i pregi”, ha detto Lorella nel salotto di Silvia Toffanin.

“Abbiamo imparato a conoscerci. Abbiamo un modo diverso di affrontare le cose, perché siamo molto diversi. Io ad esempio sono più espansiva anche nei momenti difficili, devo agire, mentre lui è una persona riservata, cerca i suoi silenzi e il suo spazio”, spiega ancora la showgirl.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini/ "Eravamo amici con tante cose in comune. Poi l'amore"

“Tuto questo va accettato, dobbiamo imparare ad accettarlo. Dobbiamo rispettare ciò che sono gli altri e poi io di mio marito amo tutto, mi piace ogni cosa di Silvio, pregi e difetti. Questa è la chiave del nostro rapporto”, racconta ancora con gli occhi a cuore la bravissima ballerina.