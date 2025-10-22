Lorella Cuccarini ripercorre la sua storia d'amore col marito Silvio Testi e confida un curioso retroscena sugli inizi..

Da più di trent’anni, il cuore di Lorella Cuccarini batte per il marito e produttore Silvio Testi. Una storia d’amore cominciata con il botto, sull’onda della passione. “Ci dipingono come la famiglia Mulino Bianco e mi viene da ridere…”, confessa Lorella Cuccarini in una intervista rilasciata al Corriere.it. Perché al di là dei quattro figli e delle grandi emozioni vissute negli anni, non sono mancate le difficoltà e le crisi profonde. “Abbiamo sempre provato a superarle insieme. Ci sono stati momenti difficili dettati dalla perdita delle persone care, a quelle lavorative. Il segreto è cercare sempre di tamponare”, spiega Lorella Cuccarini.

Quando la showgirl e il produttore si incontrarono la prima volta, erano entrambi impegnati. Poi però il destino li ha fatto incontrare ancora, quando sia lei sia lui erano single. “Fino a quel momento tutto era rimasto nell’ambito della stima, ma poi l’ho richiamato ed eravamo tutti e due liberi…”, ha confessato.

Lorella Cuccarini inseparabile da suo marito Silvio Testi: “E’ bello stare assieme”

Il segreto della loro relazione sembra essere la capacità di accettare le diversità dell’altro, vederle come un arricchimento per non creare interferenze ma punti di unione. “Lui ha i bisogno dei suoi spazi è diverso da me. Siamo due facce di una stessa medaglia. Però funziona”, ha assicurato la Cuccarini. Se da un lato la coppia sfoggia una mentalità molto aperta, dall’altro Lorella assicura di essere molto tradizionale per quanto concerne il lato fisico.

“Spazi separati? Non ci pensiamo proprio. Per noi è bello stare insieme, sarebbe impossibile restare lontani. Quando lo incontrai la prima volta mi piacque subiti, mi piaceva il suo mondo creativo”, ricorda ancora innamorata la showgirl. Da lì l’inizio di una grande storia d’amore che, ancora oggi, procede a gonfie vele.