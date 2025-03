Da tutta la vita Lorella Cuccarini è legata allo stesso uomo, Silvio Testi, che ha sposato in gioventù e con il quale ha messo su una splendida famiglia, con la nascita di quattro figli a suggellare un rapporto speciale. Anche Silvio Testi, come la moglie, lavora nel mondo dello spettacolo anche se dietro le quinte: è infatti un produttore televisivo e teatrale, con una laurea alle spalle in giurisprudenza. L’amore per il modo della musica e della tv lo ha portato ad entrare in contatto con grandi artisti dell’epoca come Lucio Dalla, Rino Gaetano e Sergio Endrigo, collaborando per diverso tempo con loro. Nel frattempo si è sposato sul mondo della tv e del teatro. Il marito di Lorella Cuccarini è al suo fianco da quasi quarant’anni: i due si sono sposati nel 1991 a Subiaco, nel Lazio, e insieme hanno avuto quattro figli.

I due si sono conosciuti grazie alla tv ma l’amore non è scoppiato subito, come spiegato da Lorella Cuccarini, che ha raccontato come non abbia capito subito che Silvio Testi fosse l’uomo per lei. I due si sono incontrati a “Fantastico”, che vedeva lui tra i produttori e lei come conduttrice: in quel momento i due erano entrambi impegnati in altre relazioni e nonostante la stima lavorativa, non è successo nulla. Anni dopo si sono ritrovati, e, entrambi single, si sono avvicinati, iniziando a guardarsi con occhi diversi. “Abbiamo scoperto di avere tante cose in comune. Dopo sei mesi mi ha chiesto di sposarlo…“ ha rivelato Lorella Cuccarini. Dunque, dopo aver collaborato lavorativamente insieme, i due si sono legati sempre più fino ad arrivare al matrimonio, che ha portato alla nascita di ben quattro figli.

L’amore tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi dura da quasi quarant’anni e ha portato alla nascita di quattro adorati figli: una famiglia numerosa da loro, che per la showgirl e conduttrice è sempre stata un sogno, poi realizzato appunto con l’amore di tutta la vita, il produttore televisivo al suo fianco dal 1991.

Parlando a Verissimo del segreto del rapporto che la lega al marito ormai da tantissimi anni, Lorella ha spiegato: “Ci sono stati momenti complicati ma noi siamo sempre stati vicini, ci amiamo per i nostri difetti e abbiamo imparato a conoscerci”. Dunque il loro segreto è stato quello di rimanere uniti anche nei momenti complicati, imparando ad accettare anche i difetti dell’altro.

