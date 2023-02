Silvio Testi: chi è, marito di Lorella Cuccarini/ Negli anni 80 scoprì Heather Parisi

Silvio Testi è un famoro produttore discografico ed autore televisivo, che ha sempre però passato la sua vita lontano dai riflettori, pur segnando degli importati successi. Sposato con Lorella Cuccarini, famosa dea della Notte Viola che tornerà tra i protagonisti di questa sera del Festival di Sanremo al fianco di Olly, cantando con lui proprio la sua La notte viola, con lei ha realizzato uno dei matrimoni più longevi tra i divi italiani, toccando la soglia dei 30 anni. Una carriera, insomma, fatta di successi quella di Sivlio Testi, che negli anni ’80 per quello che sembra forse uno scherzo del destino, scoprì e lanciò Heather Parisi, “rivale” artistica storica della Cuccarini.

Silvio Testi: la carriera ed Lorella Cuccarini

Silvio Testi, all’anagrafe Silvio Capitta, è nato a Viterbo nel 1954, appassionandosi fin da bambino al mondo della musica e della produzione discografica. Studiò legge, laureandosi a Roma, ma ben presto si rese anche conto che la sua strada non era nella giurisprudenza, dedicandosi fin da subito a quella che era sempre stata la sua vera passione. La prima esperienza la fece in una piccola etichetta romana, approdando poi nel 1978 nella televisione pubblica grazie alla cantante Stefania Rotolo che scoprì e lanciò.

La vera svolta per Sivio Testi, però, avvenne l’anno successivo, quando all’interno della trasmissione Fantastico lanciò per la prima volta una cantante di Los Angeles, allora sconosciuta, Heather Parisi. Tra l’altro lo stesso Testi produsse anche personalmente la sigla storica del programma Fantastico, che lo portò nel 1985 a conoscere Lorella Cuccarini dietro le quinte. Tra i due l’amore scattò quasi subito, portandoli a sposarsi nel 1991. Silvio Testi con Lorella Cuccarini ha avuto, per ora, quattro figli: Sara che è nata nel 1994, Giovanni nel 1996 e i due gemelli Chiara e Giorgio nati nel 2000. Della vita privata di Silvio, invece, non si sa molto e ha sempre proferito tenerla lontana dai riflettori, tanto da non possedere neppure un profilo sui social più famosi ed utilizzati.

