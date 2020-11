Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini/ “30 anni d’amore tra alti e bassi”

Chi è Silvio Testi? In molti lo conoscono proprio di riflesso a Lorella Cuccarini, soprattutto le nuove generazioni, perché ormai da trent’anni condividono la loro vita senza mai l’ombra del gossip, pettegolezzi o crisi, almeno non certificate. In realtà la stessa ballerina, conduttrice e attrice ha più volte ribadito che “non sono i fidanzatini che tutti credono” e che anche nella loro longeva vita insieme ci sono stati alti e bassi. Ma chi è Silvio Testi? Classe 1954, nato a Viterbo, Silvio Capitta, questo il suo vero nome, è un noto produttore. Dal 1978 si è lanciato nella carriera di produttore discografico per una nota casa di produzione romana, si è laureato in giurisprudenza presso la Sapienza di Roma con il massimo dei voti, e poi ha iniziato a collaborare con l’ambiente televisivo producendo brani di Stefania Rotolo ed Heather Parisi, ma anche dei programmi come Fantastico o Lascia e Raddoppia.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini, chi è e che lavoro fa?

Proprio durante il periodo di Fantastico ha conosciuto Lorella Cuccarini per non lasciarla più. I due si sono sposati nel 1991 e proprio quest’anno hanno festeggiato il loro 29esimo anniversario alle soglie di un giro di boa importante come i trent’anni insieme, un vero record per una coppia dello spettacolo. Dal loro amore sono nati quattro figli, Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. Oggi la più amata dagli italiani sarà a Oggi è un altro giorno e da sabato potrebbe prendere il posto di insegnante nella scuola di Amici di Maria de Filippi, e il marito Silvio Testi? Siamo certi che la appoggerà ancora.



