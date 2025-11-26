Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini e figli: i due si sono sposati nel 1991 dopo anni di fidanzamento e hanno messo al mondo quattro ragazzi

Il matrimonio di Lorella Cuccarini è uno dei più longevi della storia della televisione. La cantante, ballerina e conduttrice, nonché attualmente anche insegnante di Amici, è sposata con Silvio Testi dal 1991. I due hanno cominciato a collaborare proprio a inizio carriera di Lorella: Silvio è infatti un produttore discografico e televisivo. Il marito di Lorella Cuccarini, che all’anagrafe si chiama Silvio Capitta, ha cominciato la sua carriera dopo aver terminato il liceo. Dopo aver cominciato una breve carriera come cantautore, si è dedicato alla televisione come produttore, lavorando in quell’ambito e non soltanto. In particolar modo Silvio Testi è stato attivo (e lo è tuttora) nella produzione musicale e coreografica di diversi programmi Rai. Durante quelle esperienze ha conosciuto Lorella Cuccarini, diventata poi sua moglie nel 1991.

La loro storia prosegue dunque da più di trent’anni e da questa sono nati quattro figli: Sara, Giovanni, Giorgio e Chiara, questi ultimi due gemelli. Nel corso degli anni, come in tutte le coppie, non sono mancati i problemi anche per Silvio e Lorella. “La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare le crisi personali” ha raccontato al Corriere della Sera Lorella.

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini e figli: “Viaggio bellissimo”

Silvio Testi e Lorella Cuccarini hanno arricchito la loro splendida famiglia con la nascita di quattro figli, che hanno solamente aggiunto amore alla loro famiglia. “Mi hanno sconvolto la vita ma se non ci fossero non sarebbe così bella” ha dichiarato la ballerina. I figli di Lorella Cuccarini e il marito hanno vite diverse tra loro: chi è più conosciuto (come la figlia Chiara) e chi meno, sembrano essere tutti molto legati alla mamma e al papà. Una famiglia felice e una, che continua ad andare avanti nonostante i momenti di alti e bassi.