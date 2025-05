Nella vita dei personaggi del mondo dello spettacolo non c’è spesso spazio per i rapporti d’amore profondi e per le storie durature. Non mancano, ovviamente, le piacevoli eccezioni, come quella di Lorella Cuccarini, sposata da tantissimi anni con lo stesso uomo, al suo fianco da tantissimi anni. La ballerina e cantante è sposata con Silvio Testi da tantissimi anni e insieme hanno avuto quattro figli: una famiglia felice la loro, che ancora oggi, a distanza di tantissimi anni dal primo incontro, è più legata che mai. Ma cosa sappiamo di Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini?

Cuccarini e Lo si oppongono all'unione delle squadre al serale di Amici 24/ "Sembra una resa, avete paura?"

L’uomo è rimasto al fianco della moglie nel corso degli anni: i suoi grandi successi sono stati anche quelli del marito, che ha visto la donna formarsi nel mondo dello spettacolo e ottenere i suoi grandi successi. Silvio Testi è un importante produttore televisivo e musicale ma da tantissimi anni lavora nel mondo dello spettacolo: proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto Lorella Cuccarini, con la quale ha costruito la sua vita e una splendida famiglia che hanno creato, con quattro figli, di cui due gemelli. La loro storia d’amore ancora oggi prosegue: ovviamente come in tutte le coppie non mancano i litigi né i momenti difficili ma la relazione va avanti a gonfie vele.

Lorella Cuccarini a Verissimo: "Il fisico presenta acciacchi"/ "Fatti sacrifici per la mia carriera"

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini: chi è? Così è arrivata la proposta

Silvio Testi, marito di Lorella Cuccarini, ha conosciuto la ballerina e cantante nel 1991, anno in cui si sono sposati. Più avanti sono arrivati i quattro figli e tanti successi professionali. Eppure prima di sposarsi, i due sono stati a lungo amici, dopo essersi conosciuti per aver lavorato insieme. “Prima che scoccasse l’amore c’era grande stima tra noi e tante cose in comune” ha raccontato Lorella Cuccarini. Come è andata, poi, tra loro? “Mi chiese di sposarlo dopo sei mesi, ma io non ci pensai due volte e dissi subito sì” ha spiegato la Cuccarini. Dopo le nozze, sono arrivati anche i loro quattro figli.