Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ “La cura? E’ il letto, due volte a settimana”

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini, la showgirl italiana. Un grande amore quello che lega i due che sono felicemente sposati dal 1991; dal loro matrimonio sono nati anche quattro splendidi figli: Sara, Giovanni, e i gemelli Giorgio e Chiara. In realtà durante una recente intervista rilasciata a Verissimo, la Cuccarini ha rivelato di aver avuto un aborto spontaneo poco prima di rimanere nuovamente incinta della figlia Sara. Lorella e Silvio si sono sposati nel 1991: più di 30 anni d’amore segnato anche da qualche piccola crisi confessata proprio dalla showgirl dalle pagine di Vanity Fair. La prima crisi è avvenuta quando entrambi hanno perso le rispettive mamme: “viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio” – ha detto la Cuccarini. Un momento di crisi che la coppia ha ampiamente superato, visto che oggi sono più uniti e innamorati che mai. A chi le domanda qual è il segreto del loro amore, la Cuccarini non ha alcuna paura nel confessare: “non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta”.

Ma chi è Silvio Testi, il marito di Lorella Cuccarini? Classe 1954, Silvio è nato il 13 marzo a Viterbo e lavora nel mondo dello spettacolo come produttore musicale. All’anagrafe il suo nome è Silvio Capitta. Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza, si fa conoscere ed apprezzare nel mondo della musica e della discografia italiana producendo canzoni di grandissimo successo tra cui anche alcune hit di Heather Parisi. Non solo, durante la sua carriera si è occupato della produzione di diverse sigle televisive per programmi cult come “Lascia o Raddoppia” e “Buona Domenica”. Proprio durante gli impegni di lavoro incontra Lorella Cuccarini: tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine. Galeotto è stato il programma “Fantastico” e da quel primo incontro non si sono mai più lasciati!

