Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ Lei: “ho sempre avuto qualcosa a cui tornare”

Silvio Testi e l’amore per Lorella Cuccarini

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini. I due sono legati dal 1991, anno del loro matrimonio, e dal loro amore sono nati quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio. Tutto ebbe inizio tra i due grazie allo show del sabato sera “Fantastico” dove Lorella era una delle ballerine, mentre lui lavorava come produttore delle sigle. Tra i due la scintilla è stata immediata e da quel momento non si sono più lasciati anche se la loro relazione ha avuto un momento di crisi come ha raccontato proprio la conduttrice.

Lorella Cuccarini, dopo i figli Sara, Chiara, Giorgio, Giovanni cerca il quinto?/ "Sono ancora fertile"

“Viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio” – ha raccontato la showgirl dalle pagine di Vanity Fair parlando per la prima volta apertamente della crisi con il marito. Una crisi sopraggiunta quando entrambi hanno dovuto dire addio alle rispettive madri, ma che per fortuna è rientrata.

Amici 2022, Cricca in crisi dopo la critica Beppe Vessicchio/ Cuccarini: "É un muro"

Lorella Cuccarini e il segreto del matrimonio con Silvio Testi

Dietro tanti anni di amore e matrimonio c’è tanto rispetto, ma anche sacrificio. A rivelarlo è stata proprio Lorella Cuccarini parlando apertamente del matrimonio con il compagno di vita Silvio Testi. Non solo, la showgirl ha sottolineato quanto sia fondamentale ed importante l’intesa e l’intimità rivelando: “non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta. La cosa che posso dire è che anche nei momenti difficili ho sempre avuto qualcosa da cui tornare e non è una cosa da poco”.

Amici 22 diventa Uomini e donne?/ Cuccarini: "Per gli ormoni dei ragazzi é primavera"

Non solo, ad unire il noto produttore discografico e la “più amata dagli italiani” è anche la famiglia, visto che dal loro amore sono nati quattro splendidi figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA