Silvio Testi, marito Lorella Cuccarini/ L’incontro a Fantastico, poi il grande amore

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini, la showgirl oggi prof di ballo di Amici di Maria De Filippi. La coppia è felicemente sposata da vent’anni e dal loro amore sono nati quattro splendidi figli. Ma chi è Silvio Testi? L’incontro tra i due è avvenuto a Fantastico, programma cult del sabato sera di Raiuno dove Lorella muoveva i primi passi come ballerina professionista, mentre lui lavorare come produttore. Classe 1954, Silvio Capitta, questo il suo vero nome, è nato a Viterbo. Successivamente ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma cominciando poco dopo una carriera come produttore all’interno di una casa discografica. Come produttore musicale ha lavorato a diverse canzoni e sigle di successo per programmi televisivi che hanno fatto la storia della televisione come Fantastico, Lascia o Raddoppia, Odiens, Stasera niente di nuovo e Serata d’onore. Poi passa a Mediaset dove collabora a tre edizioni di Buona domenica e ancora è tra gli autori ed organizzatori del format Trenta ore per la vita. Non solo tv, Silvio Testi dalla fine degli anni Novanta si è occupato anche della direzione artistica di musical come Grease e Hello Dolly.

Una straordinaria carriera quella di Silvio Testi conosciuto dal grande pubblico anche per essere il marito di Lorella Cuccarini. Dopo l’incontro a Fantastico, tra i due nasce il grande amore che li ha portati a sposarsi nel 1991. Poi la nascita di quatto figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. In vent’anni d’amore non sono mancati momenti di grande difficoltà come ha raccontato la stessa showgirl, momenti che però sono riusciti a superare alla grande, “La mia famiglia è tutt’altro che perfetta. E non è perfetto neppure il mio matrimonio Come tutte le coppie, anche io e Silvio, abbiamo avuto i nostri momenti difficili, le nostre crisi. Ma li abbiamo superati e siamo andati avanti, perché ci amiamo moltissimo. E lo abbiamo fatto anche per i nostri figli” – ha detto la più amata dagli italiani che parlando proprio del rapporto col marito dalla pagine di Vanity Fair ha confessato – “viviamo il dolore in modo diverso e per risanare le ferite del cuore necessitiamo di cure diverse. Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio”. A legali oltre ad un grande amore anche la passione come confessato dalla Cuccarini: “non è una questione di tempistiche nette, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte alla settimana il sesso ci sta”.

