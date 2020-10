SILVIO TESTI, MARITO LORELLA CUCCARINI/ “Non siamo famiglia del Mulino Bianco, ma…”

È Silvio Testi l’uomo da trent’anni al fianco di Lorella Cuccarini, nota showgirl e conduttrice televisiva che con lui ha avuto quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Famiglia e carriera, per quanto la riguarda, sono sempre andate di pari passo. L’occhio di riguardo, negli anni del suo maggior impegno, era chiaramente per il marito e i bambini, a cui – nella sua scala delle priorità – è riservato un posto evidentemente privilegiato. “Per conciliare vita professionale e personale ho dovuto fare delle scelte, come tutte le donne che lavorano”, ha dichiarato, in un’intervista del 2014 a F. “Le decisioni che si sono rivelate migliori per me e la famiglia sono state quelle più razionali. Fatte con la testa, non con il cuore”. In compenso, il cuore ha avuto la meglio nel momento in cui si è innamorata di Silvio, l’uomo che ha sposato nel 1991 e con cui la convivenza non è sempre stata facile. La Cuccarini parla di “alti e bassi” in una prospettiva comunque speranzosa: “Credo che alla base di ogni unione che funziona ci sia il desiderio di portare avanti uno stesso progetto. Nonostante i problemi. Le assicuro che io, Silvio e i bambini non siamo la famiglia del Mulino Bianco. (…) Ma è proprio nei momenti di difficoltà che ci siamo aggrappati uno all’altro e siamo riusciti a restare a galla”.

Il rapporto di Lorella Cuccarini con Silvio Testi e i loro figli

Lorella Cuccarini sembra aver colto in pieno la differenza tra innamoramento e amore. “Io e Silvio non siamo più quelli di 23 anni fa”, ammette. “Sarebbe bello provare le stesse emozioni dei primi mesi insieme, quella forte passione. Ma è irrealistico. Questo non significa che il sentimento scompaia. Anzi. Più si va avanti, più l’amore diventa profondo. Indistruttibile perché poggia su pilastri che noi stessi abbiamo costruito”. Effettivamente, il loro legame sembra solido, e di questa unione hanno giovato soprattutto i loro ragazzi, cresciuti in una famiglia integra senza patire gli inutili capricci dei genitori.

Lorella è stata brava anche nel conciliare i suoi diversi impegni senza mai far loro mancare affetto e attenzioni: “I miei figli credo mi riconoscano il merito di non aver rinunciato alla carriera. La più grande ha 20 anni, i due gemelli 14. Sono gli anni in cui comincio a raccogliere delle soddisfazioni da parte loro e mi rendo conto di avere ‘seminato’ bene”. Infine, confessa di essere una mamma molto ‘coccolona’: “Mi piace abbracciare i figli, baciarli, toccarli. Penso che l’amore vada vissuto davvero. Non idealizzato. Mia mamma mi voleva bene, ma era di una generazione che viveva i sentimenti con più riserbo. Io invece non mi risparmio”.



