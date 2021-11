Lorella Cuccarini sembra smentire l’idea di chi pensa che coniugare amore e successo professionale sia difficile, se non impossibile. Lei, infatti, può vantare una carriera nel mondo dello spettacolo che resiste da più di trent’anni, ma ha allo stesso tempo un marito e quattro splendidi figli, che lei ama seguire in prima persona quando non è impegnata in Tv.

Flaza Amici 2021 rivelazione choc / "Due anni in depressione, ho dormito in stazione"

Nonostante siano sposati dal 1991, anche la showgirl e il suo Silvio Testi hanno vissuto un momento di crisi. Questo è coinciso con uno dei momenti più difficili delle loro vite, ovvero quando hanno perso le rispettive madri, ma i due hanno saputo affrontare la situazione da persone mature e ora sono più uniti che mai.

Lorella Cuccarini/ Beyoncé non ha dubbi: "È un genio". Bufala su presunta compagna

Lorella Cuccarini e l’amore con Silvio Testi: un’unione solidissima

La showgirl è sposata con Silvio Testi (all’anagrafe Silvio Capitta) dall’agosto del 1991. I due hanno spesso avuto modo anche di lavorare insieme: lui, classe 1954, è infatti, un produttore musicale e si è spesso occupato in prima persona anche dei programmi in cui lavorava la moglie. Sono diverse le canzoni che lui ha avuto modo di produrre, tra cui spiccano anche alcuni dei successi di Heather Parisi che, ironia della sorte, non ha mai avuto un grande feeling con la sua Lorella.

Non solo, l’uomo si è occupato anche delle sigle di diverse trasmissioni Tv, come “Lascia o raddoppia” e “Buona Domenica”. Ed è stata proprio la Tv a fare da Cupido tra i due: il primo incontro tra loro è avvenuto infatti dietro le quinte di “Fantastico”, proprio il format che ha reso la bionda 46enne una stella della nostra Tv.

Lorella Cuccarini "Botte in camerino con Alessandra Martinez? Mai"/ "L'unica volta.."

I quattro gioielli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Dall’unione tra Lorella Cuccarini e Silvio Testi sono nati quattro splendidi figli, che hanno reso ancora più solido il loro rapporto. La primogenita, Sara, la primogenita, è venuta alla luce nel 1994 e si è laureata nel 2016 in Management. Attualmente lavora nel capoluogo lombardo nel ramo immobiliare. Nel 1996 è invece arrivato Giovanni, che si è laureato a Londra in Economia ed è un dj particolarmente conosciuto.

Nel 2000 la famiglia si è poi allargata ulteriormente con i due gemelli, Chiara e Giorgio. Il ragazzo ama la musica e sogna di lavorare in questo ambito, mentre la sorella è una calciatrice e gioca nelle file della Roma femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA