Silvio Vanadia e Grelmos, la passione esplode a Milano: lui elegante e discreto, lei irresistibile in rosa, il bacio che conferma la loro storia.

Il settimanale Chi ci regala un altro super scoop! Silvio Vanadia e Grelmos insieme, felici come in un film e intenti a darsi un dolce bacio in centro a Milano. I due sono ormai innamoratissimi e non si nascondono nel mostrare il loro amore, ma soprattutto i loro anni felici. Si tratta del nipote di Silvio Berlusconi (figlio di Maurizio Vanadia e di Marina Berlusconi) e di quella che si definisce ‘Grelmos’, ovvero la famosa TikToker Greta Jasmin El Moktadi.

Lui, 21enne, compie gli anni nello stesso giorno di Silvio Berlusconi, suo nonno. Entrambi erano estremamente legati e da lui ha ereditato la simpatia, la voglia di fare battute e l’allegria costante. Il look, poi, è giovanile al massimo: nelle foto di Chi indossa un paio di bermuda di Nike, una maglia oversize di Pdf Channel, e delle scarpe grigie. Tiene i capelli capelli ricci e poca barba, mentre lei indossa dei Jeans corti e una felpa rosa a mo’ di giacca e sotto una t-shirt bianca.

Silvio Vanadia carriera: dove studiano lui e il fratello Gabriele?

Gremlos, fidanzata di Silvio Vanadia, ha 24 anni e di professione fa la modella e la cantante. Ha origini marocchine e nel corso della sua carriera ha anche partecipato a Miss Italia nel 2018. Famosissima su TikTok, la giovane conta ben 2,7 milioni di follower sul celebre social network mentre ha raggiunto il milione su Instagram: “I miei fan sono veramente affezionati a me. Mi dicono che sono il loro punto di riferimento, e questo mi fa sentire molto responsabile“, dice. Non tutti sanno che nel 2024 ha portato il brano “Flashback” a Sanremo Giovani. Entrambi i figli di Marina Berlusconi studiano fuori dall’Italia: Silvio Vanadia ha scelto Londra, dove frequenta l’università dopo il bachelor alla alla St Louis di Milano, mentre Gabriele si trova a Madrid.