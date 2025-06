Silvio Vanadia al centro del gossip. Di chi si tratta? Del nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi, nonché figlio di Marina Berlusconi e dell’ex primo ballerino del Teatro alla Scala, Maurizio Vanadia. Silvio è nato il 29 settembre 2004, condividendo con il nonno non solo il nome ma anche la data di nascita. A quanto pare, il 21enne ha una grande passione per la musica. In particolare, ha scelto di dedicarsi al rap, esibendosi più volte per amici e familiari nella villa di famiglia alle Bermuda, “Blue Horizon”.

Anche sul suo profilo Instagram, è possibile vedere il suo amore per la musica, tra immagini che lo ritraggono mentre si cimenta con il microfono e riferimenti ad alcuni degli artisti più in voga del momento, come Sfera Ebbasta e Gemitaiz. Ad ogni modo, nelle ultime ore, ad attirare l’attenzione è stato un altro aspetto della sua vita, ovvero quello sentimentale. Difatti, stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, Silvio avrebbe una relazione con un’altra cantante, molto nota tra i più giovani.

Silvio Vanadia innamorato: la nuova fidanzata del nipote di Silvio Berlusconi

Nelle ultime ore, Alessandro Rosica ha svelato che Silvio Vanadia sarebbe legato a Grelmos, nome d’arte di Greta Jasmin El Moktadi. Trattasi di una cantante di origini marocchina nata a Novare nel 2001, che su Instagram vanta circa un milione e mezzo di followers. La giovane ha iniziato la sua carriera come modella, partecipando anche a Miss Italia nel 2018, per poi scegliere di dedicarsi alla musica. Nel 2024, ha partecipato anche a Sanremo Giovani, arrivando in semifinale con il brano “Flashback”. Inoltre, Grelmos è anche molto attiva su TikTok, dove vanta un importante community.

Ebbene, adesso, stando a quanto rivelato da Rosica, il nipote di Silvio Berlusconi avrebbe intrapreso una relazione con la giovane cantante, con la quale condivide la passione per la musica. Per ora, i due giovani non si sono ancora espressi a riguardo. Tuttavia, la notizia ha già fatto il giro dei social, attirando l’attenzione dei media, e non solo. A questo punto, non resta che attendere per capire se i diretti interessati parleranno apertamente della loro presunta relazione o se, invece, preferiranno mantenere il silenzio.