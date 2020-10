Simakan al Milan/ Calciomercato, novità per la difesa: scelto il talento francese

Il Milan è dato molto vicino al centrale di difesa Mohamed Simakan. Il classe 2000 di proprietà dei francesi dello Strasburgo è il nuovo obiettivo dei rossoneri per questo ultimo giorno di calciomercato estivo, dopo aver tentato invano di acquistare Kabak dello Schalke 04, e Rudiger del Chelsea, opzioni accantonate per questioni economiche. Per Simakan l’accordo vi sarebbe già sulla base di un contratto da cinque anni, ma manca l’intesa con la società francese; le ultime indiscrezioni raccontano di una proposta da una decina di milioni di euro di cui 8 fissi, ma i transalpini valutano il proprio giocatore almeno il doppio, circa 20 milioni, di conseguenza c’è ancora molto da lavorare se si vuole raggiungere la fumata bianca. Resta il fatto che Simakan ha già detto sì al Milan, di conseguenza la società rossonera potrà trattare nelle prossime tre ore circa che ci separano dalla chiusura della sessione in una posizione di forza.

SIMAKAN AL MILAN: POTENTE, POLIVALENTE E ANCHE TECNICO

Come ricordano i colleghi di Goal.com, Simakan è un piede destro che gioca nel cuore della difesa, ed ha origini guineane ma è nato in Francia. Formatosi nell’Olympique di Marsiglia, gioca a Strasburgo dal 2017, prima nella squadra B e poi nella prima squadra a partire dalla scorsa travagliata stagione, conclusasi con 25 presenze di cui 5 in Europa League. Nelle prime sei uscite di questo nuovo campionato il ragazzo è sempre stato un titolare inamovibile senza mai saltare un minuto, chiaro indizio di quanto il suo tecnico punti su di lui nonostante sia solo un classe 2000. 187 centimetri di altezza, Simakan è abile nello sfruttare la sua grande potenza e forza fisica, ma ha anche una tecnica interessante, al punto che spesso e volentieri è sceso in campo ricoprendo il ruolo di terzino destro. A questo punto non resta che trovare l’accordo fra le due società, poi il gioco sarà fatto.



