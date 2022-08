Simba La Rue, 5 arresti per droga e armi nella sua gang/ “Depositavano hashish e…”

La Polizia di Stato della sezione di Lecco ha sgominato un’organizzazione criminale composta da 10 persone, specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti e non solo, che avrebbe legami con il rapper Simba La Rue. La gang è stata individuata dai poliziotti della Squadra mobile di Lecco nel corso dell’indagine “Viale Turati”. Un’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Tribunale di Lecco nei confronti di cinque persone, mentre altre 5 sono state denunciate in stato di libertà. Come spiega la stessa Polizia di Stato, lo spaccio di droga, cocaina, hashish e marijuana avveniva principalmente nelle zone vicine al centro cittadino.

Attraverso riprese video e pedinamenti, gli investigatori sono riusciti ad individuare i componenti dell’organizzazione e il luogo dove si rifornivano. Si trattava di un garage nei pressi delle piazze di spaccio: era questa la base operativa della banda. Nel box veniva depositata ogni settimana la droga, ben confezionata. Quando gli indagati finivano le dosi, si recavano nel garage per prenderne altre. La tattica era volta ad evitare di essere scoperti in possesso di grossi quantitativi di droga.

Il gruppo ha legami con Simba La Rue

Dall’indagine portata avanti dalla squadra mobile di Lecco è emerso che l’organizzazione avesse dei legami molto stretti con il rapper Simba La Rue e con gang giovanili dell’hinterland milanese legate al mondo della musica. In particolare, il gruppo si sarebbe inserito nella faida tra Simba la Rue e il rapper Baby Touché. Nel dettaglio, come rivela la Polizia, due indagati avrebbero parteggiato per Simba la Rue, prendendo parte a spedizioni punitive nei confronti di persone vicine alla gang rivale di Baby Touché.

Non solo droga: sembra che il gruppo svolgesse anche “un servizio di security” durante i concerti e le esibizioni di Simba la Rue, portando con sé delle armi detenute illegittimamente, che sono state trovate nel corso delle perquisizioni. Gli agenti hanno infatti sequestrato armi e droga e in particolare una pistola completa di caricatore con 5 cartucce GFL cal. 7.65 mm; una pistola Beretta completa con 2 cartucce GFL cal. 7.65 mm; una pistola marca Walther con matricola abrasa; circa 500 grammi di cocaina; 3.689 grammi di hashish e 3.627 grammi di marijuana.

