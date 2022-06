Simba La Rue accoltellato a Treviolo: è grave/ Tre giorni fa aggredito il suo rivale

È Simba La Rue, giovane rapper, il ragazzo che è stato accoltellato la notte del 16 giugno a Treviolo, alle porte di Bergamo, più precisamente in via Aldo Moro, in una zona residenziale della località orobica. Stando alle prime ricostruzioni effettuate e alle informazioni emerse, il classe 1999 Mohamed Lamine Saida (questo il vero nome del cantante di origini tunisine) stava accompagnando a casa la sua fidanzata, che risiede proprio dove è avvenuto l’agguato.

Simba La Rue, scrive il “Corriere della Sera”, “aveva appena parcheggiato l’auto e, quando è sceso dalla vettura, è sbucato dal nulla un ragazzo armato di coltello che ha iniziato a colpirlo con dei fendenti. Non è ancora chiaro se l’aggressore fosse solo. Con tutta probabilità, però, stava aspettando il giovane cantante, che ha cercato di difendersi, ma ha avuto la peggio”. Le coltellate sono state numerose e Simba La Rue ha inevitabilmente cominciato a perdere molto sangue. Nel frattempo i residenti delle abitazioni circostanti sono stati svegliati dalle urla e si sono affacciati alle finestre e ai balconi delle loro case.

SIMBA LA RUE ACCOLTELLATO A TREVIGLIO: TRASFERITO IN CODICE ROSSO ALL’OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

I soccorsi sono stati allertati e subito in loco sono sopraggiunte l’ambulanza e l’automedica, unitamente alle pattuglie dei carabinieri. Simba La Rue, a quel punto, è stato caricato sull’ambulanza e trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII poco prima delle 4 e non sarebbe in pericolo di vita, per fortuna

Intanto, sull’episodio stanno indagando i militari della compagnia di Bergamo. L’accoltellamento di Treviglio, scrive il “Corriere della Sera” potrebbe inserirsi “nel violento scontro sui social, e non solo, tra giovanissimi cantanti emergenti della scena trap. Il 13 giugno a rimanere vittima di un’aggressione con pestaggio è stato il rapper Touchè, con cui Simba La Rue da più di un anno ha in corso una querelle”.

