Brutte sorprese per Simba La Rue in Spagna: il trapper è stato arrestato a Barcellona. Ma non gli è stata notificata alcuna nuova contestazione, perché il provvedimento riguarda il cumulo di pene per due condanne che sono diventate definitive. Si tratta di quella a 4 anni e sei mesi in relazione alla sparatoria di tre anni fa e di quella a 3 anni, nove mesi e 10 giorni per la faida tra rapper.

LILIANA RESINOVICH/ Bomba di Carmelo Abbate a Quarto Grado: "Sebastiano indagato, rischia l'ergastolo"

Solo due mesi fa era stato fermato a Milano, perché alla guida di un Suv privo di patente e con sostanze stupefacenti a bordo. Stavolta è stato fermato in Spagna, dove sono scattate le manette. Ora Simba La Rue deve tornare in Italia per scontare il cumulo di queste pene.

A tal proposito, l’estradizione dovrebbe esserci nel giro di qualche giorno. Intanto, l’avvocato Niccolò Vecchioni, che rappresenta l’artista, ha chiarito che il suo cliente non era latitante, ma si trovava in Spagna per motivi di lavoro. Dunque, ha precisato che non era arrivato alcun provvedimento in merito al cumulo delle due pene e alla loro esecuzione.

15enne rapito a San Giorgio a Cremano: un arresto/ Il padre: "Mi avevano chiesto un milione e mezzo"

I PROBLEMI CON LA GIUSTIZIA DI SIMBA LA RUE

Quando era stato condannato per la prima vicenda, Simba La Rue (all’anagrafe Mohamed Lamine Saida) era riuscito a ottenere un differimento della pena per problemi di salute, in quanto da tempo soffre di alcuni problemi a una gamba. Infatti, era stato accoltellato nell’ambito della faida con altri trapper e fu vittima di un agguato. Ma dopo la seconda condanna era apparso scontato che avrebbe dovuto scontare le pene di quasi 8 anni in carcere, visto che le due sentenze sono passate entrambe in giudicato.

Il trapper ha avuto diversi problemi con la giustizia. Ad esempio, nell’ottobre 2021 fu destinatario di un Daspo disposto dalla questura di Milano, in quanto qualche mese prima era stato sorpreso a lanciare pietre contro clienti di una discoteca meneghina, quindi il trapper non poté accedere nei locali del capoluogo lombardo per un anno mezzo.

Ilaria Sula: Mark Samson scrive una lettera ai genitori/ "Non ci interessano le sue scuse, si vergogni"

Invece, due mesi fa l’ultimo episodio, il fermo da parte della polizia locale, che trovò nel bagagliaio del Suv che stava guidando, peraltro senza patente, ben 70 bustine di droga.