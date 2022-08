Simba la Rue “rischia di perdere la gamba”/ Trapper ancora in carcere “va operato”

Simba la Rue è ancora in carcere e rischia di perdere la gamba

Il trapper Mohamed Lamine Saida, meglio noto con il nome d’arte Simba la Rue, rischia di perdere una gamba. Il ventenne si trova attualmente in carcere ma in realtà in questo momento sarebbe dovuto essere altrove, dal momento che si sarebbe dovuto sottoporre ad un delicato intervento di chirurgia presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Ciò tuttavia non è ancora stato possibile e, come spiega il Corriere della Sera, le ragioni sarebbero legate alle lungaggini burocratiche ed al rallentamento dell’ordinaria attività di agosto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 18 AGOSTO/ RT al 16,3%, -20 terapie intensive

Simba la Rue si trova in carcere dall’inizio del mese dopo che il Comando provinciale di Milano aveva eseguito nove arresti, tra cui anche quello del noto trapper, per tentati omicidi e sequestri di persona. Nel dettaglio, secondo l’accusa Saida sarebbe a capo della banda che sarebbe stata sgominata nei giorni scorsi. Il ventenne è difeso dall’avvocato Niccolò Vecchioni secondo il quale adesso il suo cliente rischia seriamente di perdere la gamba. Il trapper è rimasto infatti ferito durante un accoltellamento subito dalla banda rivale e per questo necessiterebbe dell’intervento medico urgente.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi: maltempo in Toscana, due morti. Danni in Liguria

Simba la Rue: condizioni peggiorano

Per la difesa di Simba la Rue, le sue attuali condizioni di salute sarebbero del tutto incompatibili con la detenzione in carcere, ribadendo quanto già scritto dal medico legale che lo aveva visitato e che in merito aveva scritto: “La criticità maggiore è quella a carico del nervo femorale… Infatti è fattuale ed è documentato strumentalmente che il Saida abbia riportato tale duplice lesione nervosa: lesione che dovrà essere ragionevolmente trattata chirurgicamente”.

Dopo aver letto la perizia, il giudice Guido Salvini aveva disposto il ricovero del ragazzo che sarebbe dovuto avvenire la scorsa settimana. Eppure l’ordine è stato disatteso e non per volontà di Simba la Rue, che di contro sarebbe ancora detenuto in carcere. Intanto, scrive il quotidiano, le sue condizioni si sarebbero sempre di più aggravate ed al momento non è ancora chiaro quando avverrà il suo ricovero in ospedale dove sarà sottoposto all’operazione.

Oms: vaiolo delle scimmie, studi diffusione varianti/ "Ci sono differenze genetiche"

© RIPRODUZIONE RISERVATA