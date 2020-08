Simbolotto, Lotto/ Estrazione 17 agosto 2020: numeri vincenti e simboli

Ferragosto va in archivio, così può tornare protagonista il Simbolotto. Saltata l’estrazione di sabato, a causa appunto di questa festa, il gioco complementare del Lotto torna oggi, insolitamente al lunedì. Niente cambia questa settimana rispetto al solito: ci saranno estrazioni, come di consueto, martedì, giovedì e sabato. Ma visto che è saltata l’ultima della settimana scorsa, si recupera oggi, lunedì 17 agosto 2020. La modalità di gioco è sempre la stessa: dovete effettuare la giocata al Lotto optando per la ruota in promozione, quindi quella di Genova per il mese di agosto, così da ottenere la cinquina sulla stessa schedina. Una volta terminata l’estrazione per le varie ruote del Lotto, i riflettori si accenderanno sul Simbolotto e i suoi cinque numeri e simboli vincenti. Noi ovviamente ci faremo trovare pronti per raccoglierli e permettervi di effettuare la vostra verifica, nella speranza che possa esserci almeno una giocata fortunata per quanto riguarda l’ambitissimo “5”.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI E SIMBOLI RITARDATARI

Ora spostiamo la nostra attenzione sulle statistiche, in particolare sui numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. In vetta alla classifica c’è il Buffone (41) con le sue 45 assenze, a seguire al secondo posto, ma staccato, il Ragazzo (15) che invece di ritardi ne ha accumulati 30. L’Anguria (31) invece conserva il terzo posto con le sue 28 assenze, in vantaggio di misura sulla Disco (32), che a sua volta è avanti di una lunghezza sulla Balestra (22). A quota 25 ritardi troviamo la Culla (9), che alle sue spalle ha una coppia di simbolotti con lo stesso ritardo. Ci riferiamo al Cerino (18) e al Caffè (42) entrambi a 19 concorsi saltati. Sono 17 invece quelli disertati dal Baule (14), mentre a chiudere la top ten ci pensa la Scala (27) con le sue 16 estrazioni di ritardo. Stasera scopriremo se la fuga di uno o più di questi numeri e simboli terminerà o se invece continueranno a farsi desiderare…



