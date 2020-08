SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 18 agosto 2020: i simboli di oggi

I riflettori del Simbolotto si riaccendono sulla nuova estrazione dei numeri e simboli vincenti, quelli di oggi martedì 18 agosto 2020. La cinquina è stata “sfornata” ed è pronta per essere controllata e verificata accuratamente dai tanti appassionati di questo gioco abbinato al Lotto. Prima sono state protagoniste le ruote, poi la “palla” è passata al gioco complementare, il Simbolotto appunto. Ecco allora la cinquina: 18 baule, 41 buffone, 15 ragazzo, 18 cerino e 1 Italia. Proprio quest’ultimo Simbolotto ha consolidato il suo primato tra i numeri frequenti: ora è a quota 28. Invece tra i ritardatari “perde la testa” il Buffone (41) uscito appunto oggi, stessa sorte per il Ragazzo (15) che era secondo. Quindi in testa ora c’è l’Anguria (31) con 30 assenze, poi Disco (32) e Balestra (22) a completare il podio. Le statistiche dunque si aggiornano dopo la nuova estrazione, ma quel che conta sono le vincite… (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Torna anche oggi il Simbolotto, anche se questo è il suo consueto appuntamento. Il martedì si tiene l’estrazione del gioco complementare al Lotto, così come giovedì e sabato, ma ieri in via eccezionale si è tenuto un altro concorso, a causa dello stop per il Ferragosto. Oggi, 18 agosto 2020, si torna alla normalità, però con un’altra occasione per vincere 10mila euro. Questo è infatti l’importo riservato a chi riesce a indovinare la cinquina di numeri e simboli vincenti. Ma al Simbolotto si può vincere anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri fortunati, quindi fate particolare attenzione dopo la loro uscita. A tal proposito, vi ricordiamo che è prevista al termine dell’estrazione del Lotto, gioco a cui è legato. Infatti per partecipare al concorso del Simbolotto bisogna giocare al Lotto sulla ruota in promozione (quella di Genova per agosto). Così si ottiene automaticamente e in maniera gratuita la cinquina che può valere un bel premio al Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: FREQUENTI E RITARDATARI

Chi è appassionato alle statistiche apparentemente potrebbe restare deluso. Non ci sono numeri da scegliere al Simbolotto, visto che vengono assegnati dal sistema, quindi che senso ha fare attenzione ai numeri? Invece è molto utile tenere d’occhio numeri frequenti e ritardatari, soprattutto in relazione a quelli che compaiono sulla propria schedina. E allora diamo uno sguardo alla classifica dei numeri frequenti. Al primo posto c’è Italia (1) a quota 27, a seguire Rondine (45) con 25, sono 23 invece per la Mano (5). La top five si “allarga” a six visto che Uccello (35), Elmo (26) e Diamante (29) sono a quota 22 per quanto riguarda le frequenze. Ora diamo uno sguardo ai ritardatari. Al primo posto in questo caso Buffone (41) con 46 assenze, 31 invece per il Ragazzo (15), terzo posto per Anguria (31) a quota 29. La top five si completa con Disco (32) e Balestra (22) rispettivamente a 28 e 27 ritardi al Simbolotto.

