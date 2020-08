Simbolotto, Lotto/ Estrazione 20 agosto 2020: numeri vincenti e simboli

Simbolotto più “incalzante” questa settimana, complice l’estrazione in più di lunedì. La pausa di Ferragosto ha imposto un piccolo cambiamento nel calendario dei concorsi, così questa settimana che ci accompagna verso la fine di agosto ci regala ben quattro estrazioni del Simbolotto rispetto alle solite tre. Ma ora siamo al giro di boa, con il solito desiderio di veder indovinati i cinque numeri e simboli fortunati. La ruota protagonista resta quella di Genova, come previsto per tutto il mese di agosto. Quindi, procedete come al solito con la giocata al Lotto sulla ruota in questione, in modo tale da ottenere la cinquina in maniera automatica e gratuita. Ci pensa infatti il “sistema” ad assegnarvi i cinque numeri con relativi simboli. Li stampa sulla schedina del Lotto e così vi ritrovate con due giocate in una. Una volta effettuata la verifica dei numeri vincenti del Lotto, dovrete fare lo stesso con quelli del suo gioco complementare, il Simbolotto appunto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: FREQUENTI E RITARDATARI

Per gli appassionati di statistiche, ecco qualche numero che può tornare utile in vista dell’estrazione di oggi, giovedì 20 agosto 2020, del Simbolotto. Partiamo dai numeri e simboli frequenti, con 1 Italia in vetta alla classifica con le sue 28 frequenze. A seguire Rondine (45) con 25, due in più della Mano (5). Quarto posto condiviso per Uccello (35), Elmo (26) e Diamante (29), tutti e tre con 22 frequenze. Invece il Maiale (4) è a quota 21, una in più di Baule (14), Cerino (18) e Topi (11) che chiudono la top ten con 20 frequenze al Simbolotto. Passiamo ai ritardatari: Anguria (31) in vetta alla classifica con 30 ritardi, a quota 29 invece Disco (32) che è al secondo posto, davanti alla Balestra (22) che ne ha 28. A seguire Culla (9) e Caffè (42) rispettivamente con 27 e 21 ritardi. E così chiudono questa speciale top five del Simbolotto che poi aggiorneremo dopo la consueta e attesissima estrazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA