Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 11 novembre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio

È arrivata anche oggi l’ora – all’incirca le 9 di sera, come avrete notato – per scoprire tutti i simboli estratti dalla Dea Bendata nel concorso odierno del Simbolotto, portatori di tutti quei ricchissimi premi che certamente conoscerete e che non vede l’ora di riuscire a incassare: una possibilità, però, riservata solamente ai vincitori, ovvero coloro che avranno indovinato almeno un paio dei simbolotti vincenti!

Dal conto nostro non possiamo che augurarvi il meglio e un sentitissimo buona fortuna, lasciandovi senza altri particolari indugi ai numeri e ai simboli vincenti di oggi del Simbolotto che sono: Rana (13), Amo (23), Prigione (44), Braghe (8), Natale (25).

Prosegue il nostro viaggio all’interno del mese di novembre e dopo aver inaugurato una nuova settimana già nella giornata di ieri, oggi – martedì 11 novembre 2025 – possiamo tornare a pensare al Simbolotto che ci accompagnerà nel corso della serata assieme a tutti i suoi ben noti “colleghi” confermando il suo solito impegno per provare ad assegnare un qualche ricco premio a una parte dei tanti che parteciperanno al concorso!

Ovviamente, tra quei tanti ci siete anche voi carissimi lettori che speriamo possiate anche essere tra i vincitori del Simbolotto, magari aggiudicandovi proprio quel premio dal valore di 10mila euro che – in un certo senso – caratterizza questo appuntamento settimanale: bottino, peraltro, che potrebbe anche crescere ulteriormente toccando l’impressionante soglia dei 2 milioni di euro; anche se – a ben guardare – dal lancio del Simbolotto questa cifra non è mai stata veramente raggiunta da nessuno.

D’altra parte, per riuscire a vincere 2 milioni di euro nel Simbolotto sarà necessario innanzitutto spenderne – addirittura – 200 quando compilerete la vostra schedina: certo è che se siete in cerca di fortuna economica, difficilmente sarete disposti a spendere così tanto per una possibilità che resta – comunque – piuttosto rara; ma d’altra parte anche solo con un paio di euro in più rispetto al minimo il premio che potreste attendervi crescerà di conseguenza!

COME INCASSARE I PREMI VINTI NEL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE DA SEGUIRE PER I VINCITORI

Al di là dei bottini in palio nel Simbolotto, sempre importante è dirvi che se l’estrazione si terrà a partire dalle ore otto di questa sera – e impiegherà circa un’ora per concludersi -, nel frattempo scatterà mezz’ora prima il termine ultimo per giocare: se il tempo stringe, insomma, correte in ricevitoria e chiedete al più presto la vostra schedina per il Lotto; tenendo a mente che la ruota di novembre è quella di Torino!

Sempre in ricevitoria, peraltro, potrete riscuotere la quasi totalità dei premi che potreste vincere nel Simbolotto: in questo caso – esattamente come in tutti gli altri giochi – il limite che dovrete tenere a mente è quello dei 10.500 euro vinti, oltre i quali la ricevitoria non potrà più esservi d’aiuto ma vi rimanderà obbligatoriamente – è proprio il regolamento a disporlo – alla più vicina filiale della banca Intesa Sanpaolo.